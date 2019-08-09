Спа-офис: чем ошеломляет представительство Google в Будапеште

42 Читати новину українською

Google славится своими необычными офисами по всему миру. Каждый из них отличается от другого и поражает оригинальным дизайном и креативным рабочим пространством.

Офис Google в столице Венгрии Будапеште производит впечатление с первого взгляда.

Смотрите также: Массаж, маникюр и Coffe Shop: чем поражает офис IT-компании во Львове

Над воплощением в реальность смелого интерьера работало местное бюро Graphasel Design Studio.

Дизайнеры отдавали предпочтение экологическим материалам и сырью, которое было подвергнуто повторной переработке.

Рабочие комнаты выполнены в стиле спа. В митинг-руме, к примеру, может сложиться впечатление, что вы проводите совещание прямо посреди бассейна, а зона отдыха напоминает раздевалку.

Офіс гугл Google Будапешт
Интерьер одной из комнат офиса Google, которая напоминает раздевалку / Фото: Officelovin'

Уединиться для важного рабочего звонка можно в комнате, которая похожа на настоящую баню.

офіс гугл Google Будапешт
Офис Google в Будапеште: одна из комнат напоминает сауну / Фото: Officelovin'

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ:
  •  
blog_ava
Где смотреть канал Setanta Sport в Украине
9 августа
3397
Теги: Новости недвижимости Техно Новости Техно IT-бизнес Венгрия Новости недвижимости мира Google Офисные центры Фотоновости
Источник: Officelovin'
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
История игры Counter-Strike: от пользовательского мода к самой популярной "стрелялки" в мире
9 августа 10:23 История игры Counter-Strike: от пользовательского мода к самой популярной "стрелялки" в мире
Анастасія Можаровська 649
Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
9 августа 08:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
26267
Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
8 августа 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
Ірина Полицька 127
Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
8 августа 10:02 Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
Анастасія Можаровська 4976
Смартфон Samsung Galaxy Note10 представили официально: характеристики и цена
8 августа 00:25 Смартфон Samsung Galaxy Note10 представили официально: характеристики и цена
396
Новости
Больше новостей
Залиште відгук