Спа-офис: чем ошеломляет представительство Google в Будапеште

Google славится своими необычными офисами по всему миру. Каждый из них отличается от другого и поражает оригинальным дизайном и креативным рабочим пространством.

Офис Google в столице Венгрии Будапеште производит впечатление с первого взгляда.

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Над воплощением в реальность смелого интерьера работало местное бюро Graphasel Design Studio.

Дизайнеры отдавали предпочтение экологическим материалам и сырью, которое было подвергнуто повторной переработке.

Рабочие комнаты выполнены в стиле спа. В митинг-руме, к примеру, может сложиться впечатление, что вы проводите совещание прямо посреди бассейна, а зона отдыха напоминает раздевалку.



Интерьер одной из комнат офиса Google, которая напоминает раздевалку / Фото: Officelovin'

Уединиться для важного рабочего звонка можно в комнате, которая похожа на настоящую баню.



Офис Google в Будапеште: одна из комнат напоминает сауну / Фото: Officelovin'