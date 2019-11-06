SpaceX планирует установить новый рекорд в космической отрасли

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SpaceX планирует установить новый рекорд в космической отрасли
SpaceX планирует установить новый рекорд в космической отрасли / unsplash

С момента последнего запуска ракеты SpaceX прошло три месяца. Компания отправила спутник AMOS-17 с помощью ракеты Falcon 9 в августе и потом взяла небольшую паузу. Теперь SpaceX готова к новым миссиям и даже планирует установить рекорд в космической отрасли.

Что известно о новом запуске Falcon 9? Очередной запуск Falcon 9 со спутниками Starlink для покрытия интернетом может установить рекорд в масштабах всей космической отрасли, сообщает arsTechnica.

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11 ноября компания планирует отправить на земную орбиту вторую партию интернет-спутников Starlink. Это станет первым в истории космонавтики пуском с использованием одной и той же первой ступени ракеты-носителя четвертый раз подряд.

Предыдущие успешные запуски Falcon 9 со спутниками. Ранее "космический тягач" Falcon 9 успешно завершил три миссии. 25 июля 2018 года носитель доставил в космос спутник Iridium, 8 октября – SAOCOM 1A, а в феврале этого года транспортировали спутник Nusantara Сату и лунный модуль Beresheet.

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Другие рекорды будущего запуска. Еще одной особенностью предстоящего полета станет повторное использование обтекателя ракеты, который восстановили после выполнения миссии Arabsat-6A в апреле 2019 года. Вторичное использование компонентов ракеты-носителя позволяет существенно удешевить стоимость доставки спутников и другого полезного груза в космос по сравнению с традиционной схемой запуска.

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Теги: Техно SpaceX Новости Техно Космос
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