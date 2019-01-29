США обвинили Huawei в промышленном шпионаже

387 Читати новину українською
Huawei обвиняют в шпионаже
Huawei обвиняют в шпионаже / Фото из открытых источников

Федеральное правительство США предъявил обвинения компании Huawei в ряде преступлений, среди которых промышленный шпионаж, финансовое мошенничество, нарушение санкций и препятствование правосудию.

Об этом сообщило издание BBC.

Читайте также: В США признали нового спецпосланника Венесуэлы

Отмечается, что обвинения Huawei были предъявлены в Нью-Йорке и Сиэтле (штат Вашингтон). Прокуратура в Сиэтле утверждает, что дочерние структуры Huawei с 2012 года пытались получить данные об оборудовании, которое американская компания T-Mobile использовала для проверок смартфонов. Технические специалисты Huawei якобы фотографировали указанное оборудование и похитили некоторые его элементы.

В США считают, что Huawei рассчитывали создать собственные системы, аналогичные тем, что были у T-Mobile.

Согласно документам, опубликованным Министерством юстиции США, в Нью-Йорке компанию Huawei и нескольких ее сотрудников обвиняют в финансовом мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций США в отношении Ирана.

Исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитекер заявил, что США благодарны Канаде за содействие в деле финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу и добиваются ее выдачи.

Как уже сообщалось, в декабре канадские власти задержала финансового директора Huawei в Ванкувере. Это было сделано в соответствии с существующим в США договору с Канадой о выдаче. США пока добиваются ее экстрадиции. Мы благодарны правительству Канады за настойчивость и строгое соблюдение закона,
– сказал Уитекер.

На вопрос о том, сможет ли Huawei продолжать бизнес в США, если Мэн Ваньчжоу будет осуждена, Уитекер не дал прямого ответа, отметив, что в США существуют соответствующие правила того, каким образом лица, осужденные за преступления, могут участвовать в экономической деятельности.

США должны направить Канаде запрос об экстрадиции Мэн Ваньчжоу до 30 января.

Huawei – один из ведущих китайских производителей смартфонов. В 2017 году чистая прибыль компании составила 47,5 миллиарда юаней (более 7,5 миллиарда долларов).

Китайская компания уже давно вызывает опасения у властей США. Они считают, что Китай может использовать ее оборудование для кибершпионажа, поэтому запрещают использовать его для основных сетей. С приходом Трампа к власти давление на компанию усилился, поскольку он хочет положить конец краже Китаем интеллектуальной собственности американских компаний.

Что происходит с компанией Huawei?

Теги: Канада Новости США Китай Huawei
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
NASA будет защищать Землю от астероидов
28 января 22:09 NASA будет защищать Землю от астероидов
Борис Немировський 192
Какой смартфон можно считать лучшим устройством месяца (опрос)
28 января 20:02 Какой смартфон можно считать лучшим устройством месяца (опрос)
198
День рождения Леонида Каденюка: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
28 января 14:02 День рождения Леонида Каденюка: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
Юліана Вінтюк 3440
Самые ожидаемые смартфоны 2019 – анонс Техно 24
27 января 20:04 Самые ожидаемые смартфоны 2019 – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 1423
#10yearschallenge: как выглядели популярные модели смартфонов в 2009 году
26 января 20:04 #10yearschallenge: как выглядели популярные модели смартфонов в 2009 году
507
Представили смартфон Vivo APEX 2019 полностью без кнопок и отверстий
24 января 17:17 Представили смартфон Vivo APEX 2019 полностью без кнопок и отверстий
943
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук