Стала известна цена смартфона Xiaomi Mi 9 Lite в Украине

Смартфон Xiaomi Mi 9 Lite официально представили в Европе 16 сентября. Сейчас в Украине стал доступен предварительный заказ этой новинки. А официально смартфон поступит в продажу 4 октября.

Xiaomi Mi 9 Lite стал международной версией модели Xiaomi CC9, которая сейчас продается в Китае.

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Цена в Украине

Xiaomi Mi 9 Lite на украинском рынке стоит 7 799 гривен за версию с 64 ГБ флеш-памяти. При этом модификация с 128 ГБ встроенного хранилища оценена в 8 499 гривен.



Xiaomi Mi 9 Lite можно заказать в Украине

Кстати, на европейском рынке эти модели стоят 319 и 348 евро (почти 9 тысяч и 9 700 гривен) соответственно. Поэтому, как видим, цена в Европе выше, чем на украинском рынке.



Xiaomi Mi 9 Lite поступит в продажу 4 октября

Чем интересен Xiaomi Mi 9 Lite? Новинка получила 6,39-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 1080х2340 пикселей. Сканер отпечатков пальцев встроенный в экран.

Он оснащен процессором Snapdragon 710 в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора составляет 4030 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. Он имеет модуль NFC, что не такое и частое явление для смартфонов этого производителя.

Относительно камер, основной модуль камеры имеет разрешение 48 Мп и два дополнительных модуля на 8 и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.

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