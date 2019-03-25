Steam получит приятное и долгожданное обновление: что изменится

Компания Valve Software представила новый пользовательский интерфейс Steam на Game Developers Conference 2019. По предварительным данным, новый дизайн запустят уже до конца 2019 года.

Какие изменения ждут Steam? Как сообщает USGamer, первое изменение касается библиотеки Steam, которая не обновлялась в течение очень долгого времени. Новый дизайн отражает проекты,в которые недавно сыграл пользователь, последние апдейты и остальные коллекции.

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Также там можно увидеть список друзей и то, во что они сейчас играют. Кроме того, Valve добавит индивидуальные фильтры для быстрой сортировки библиотеки Steam.

Страницы игр в библиотеке также получат визуальное обновление. Они будут включать информацию о последних событиях и обновлениях, активности в списке друзей, скриншоты и элементы Steam Workshop.



Какие обновления получит Steam

Второе изменение касается вкладки событий, которая основана на секции новостей игр. На странице игроки смогут увидеть последние апдейты проектов из своей коллекции, особые события и трансляции.

Valve преподносит это как место, где разработчики и издатели могут связаться со своим сообществом. Там будут размещаться блоги с подробной информацией, изображениями и ссылками на внешний контент.



В Steam появятся новые разделы

На вкладке событий пользователи сами смогут определить, за чем хотят следить, а что их не интересует. Игроки также будут иметь возможность отмечать события и устанавливать напоминания, которые могут приходить в виде сообщений клиента Steam, элементов календаря Google и iCal или текстовых сообщений.

Когда ждать обновления? Бета-версия нового дизайна запустится этим летом, но Valve надеется провести открытое тестирование системы событий уже в ближайшие месяцы.

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