Сервис Epic Games Store традиционно устраивает для геймеров еженедельные раздачи бесплатных игр. Их можно загрузить, а играть – когда будет желание. На этой неделе бесплатно можно получить Stranger Things 3: The Game.

Stranger Things 3: The Game – это игра, созданная на основе популярного сериала от Netflix "Очень странные дела".

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О чем игра

Фактически, игра является официальным дополнением к сериалу. Она позволяет фанатам почувствовать себя в роли любимых героев, а также расширить сюжет. Кстати, разработчики использовали упрощенный визуальный стиль, чтобы максимально приблизить "дух игры" к шоу от Netflix.

Чтобы добавить Stranger Things 3: The Game в библиотеку, нужно перейти на соответствующие страницы в EGS и нажать кнопку "Получить".

Бесплатно скачать игру можно до 2 июля.

Игра Stranger Things 3: The Game: видеотрейлер