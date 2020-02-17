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Super Mario Bros превратили в шутер от первого лица

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Моддер сделал шутер из классической игры Super Mario Bros. / Скриншот

Серия игр про водопроводчика Марио побывала во множестве жанров, но Nintendo пока так и не выпустила официальный шутер. Эту ошибку уже исправили моддеры и независимые разработчики. Один из них совсем недавно представил короткий уровень с геймплеем, почти идентичным оригинальному, только с видом от первого лица.

Необычную вариацию Super Mario Bros. создал гейм- и левелдизайнер Шон Нунен, который сейчас работает над Gears Tactics, а в прошлом был сотрудником Ubisoft Montreal.

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Проект The Super 1-1 Challenge –  это мини-игра на Unreal Engine, прохождение которой занимает не более десяти минут. Пользователю лишь нужно собрать восемь красных монет и запрыгнуть на флагшток –  все точно так же, как и в классике, только с необычной точки зрения.

Работа над уровнем

Если верить блогу Шона Нунэна, разработка проекта заняла около полугода. Автор канала GmanLives сделал небольшой обзор на The Super 1-1 Challenge. По его словам, в ней очень удобное управление и хорошая оптимизация. Сам создатель уровня еще планирует добавить несколько возможностей вроде паузы и секретных локаций, поэтому загрузить игру пока нельзя.

Однако можно посмотреть видео, которое прекрасно демонстрирует все особенности необычной разработки.

Обзор The Super 1-1 Challenge:

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Теги: Техно Nintendo Игры
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