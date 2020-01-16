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Свежие рендеры Huawei P40 Pro раскрыли интересные элементы дизайна флагмана

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Huawei P40 Pro получит пять вариантов цвета корпуса

Накануне сайт 91mobiles поделился рендером Huawei P40. Сейчас же издание показало новый рендер флагмана от Huawei, который также демонстрирует доступные цветовые версии смартфона.

Дизайн флагманского смартфона с приставкой Pro окажется аналогичным обычному P40, за исключением наличия четвертого сенсора в тыльном блоке камеры. С фронтальной стороны заметен продолговатый вырез для двойной селфи камеры.

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Цветовые варианты P40 Pro

По информации 91mobiles, оба смартфона будут доступны в пяти цветовых вариантах: черном, "румяном золотом", "морозном серебряном", "темно-синем" и "ледяном белом".


Варианты корпусов флагмана Huawei P40 Pro

Технические характеристики

Предполагается, что оба смартфона будут работать на топовом чипсете Kirin 990 5G и Android 10 с оболочкой EMUI 10 без встроенных сервисов Google. Диагональ AMOLED-дисплеев составит 6,1-6,2 и 6,5-6,7 дюйма соответственно. Одним из отличий модели Pro станет перископная камера с 10-кратным оптическим зумом.

Дата выхода смартфонов

Сейчас точная дата неизвестна. Ранее представители Huawei сообщали, что новая серия флагманских смартфонов будет представлена в марте в Париже.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Huawei Новости Техно Смартфоны
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