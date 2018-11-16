Новая технология снижает производительность видеокарт NVIDIA GeForce RTX

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Новая технология снижает производительность видеокарт NVIDIA GeForce RTX

Разработчики игры Battlefield V выпустили обновление, в котором можно включить технологию трассировки лучей (RT). Игра стала первой с поддержкой технологии DXR, которая используется для трассировки лучей в реальном времени видеокартами NVIDIA GeForce RTX. Однако тесты самой карты с включенным RT оставляют желать лучшего.

Об этом сообщает TechPowerUp.

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Ресурс TechPowerUp решил протестировать производительность новых видеокарт, во время трассировки лучей и результаты производительности чипов оказались неутешительными.

В режиме DXR RayTrace Reflections с максимальным качеством трассировки при разрешении Full HD (1920 х 1080 пикселей) производительность видеокарты GeForce RTX 2080 Ti по частоте кадров снизилась более чем в два раза.


Тесты производительности видеокарт NVIDIA GeForce RTX в играх

В других режимах результаты оказались сходными, только при низком качестве трассировки частота кадров достигает 88 кадров в секунду, что на 40% меньше производительности без трассировки.

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Теги: Техно Гаджеты Игры Видеокарти NVIDIA Battlefield
Источник: Техно
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