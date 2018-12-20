Телевизоры LG, сворачивающиеся в трубку, поступят в продажу в 2019 году
Компания LG представила свой прототип телевизоров, которые можно скручивать в трубочку, во время выставки CES 2018. Теперь стало известно, что оригинальные телевизоры поступят в продажу в следующем году.
Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники в компании.
LG наладит массовое производство таких телевизоров и отправит их в массовую продажу уже в 2019 году.
Читайте также: Samsung представил самый большой в мире LED-экран для кинотеатров: где его уже можно увидеть
В свернутом состоянии телевизор выглядит как прямоугольный модуль, где и прячется гибкий экран. При нажатии на специальную кнопку дисплей выпрямляется.
Также уникальный телевизор сможет сворачиваться частично, например, чтобы перейти из формата 16:9 на 21:9.
Телевизоры LG, которые можно сворачивать в трубочку: видео
Цена таких телевизоров и детальные характеристики пока неизвестны.
Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно