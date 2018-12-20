Телевизоры LG, сворачивающиеся в трубку, поступят в продажу в 2019 году

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Уникальные телевизоры LG
Уникальные телевизоры LG / bloomberg.com

Компания LG представила свой прототип телевизоров, которые можно скручивать в трубочку, во время выставки CES 2018. Теперь стало известно, что оригинальные телевизоры поступят в продажу в следующем году.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники в компании.

LG наладит массовое производство таких телевизоров и отправит их в массовую продажу уже в 2019 году.

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В свернутом состоянии телевизор выглядит как прямоугольный модуль, где и прячется гибкий экран. При нажатии на специальную кнопку дисплей выпрямляется.

Также уникальный телевизор сможет сворачиваться частично, например, чтобы перейти из формата 16:9 на 21:9.

Телевизоры LG, которые можно сворачивать в трубочку: видео

Цена таких телевизоров и детальные характеристики пока неизвестны.

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Теги: Техно Бытовая техника
Источник: Техно
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