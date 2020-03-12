Как включить ночную тему в Google Play на любых Android-смартфонах

В последнее время ажиотаж вокруг ночной темы несколько спал. В первую очередь, это связано с активным распространением Android 10, где ночная тема является системной и распространяется на все установленные приложения. Однако если в одних приложениях ночная тема выглядит привлекательно, в других она не нужна вовсе. Поэтому Google начала менять парадигму.

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Обновления Google Play

После внедрения ночной темы в Google Play, которая активизировалась только на смартфонах с Android 10, Google столкнулась со шквалом критики. Ведь владельцы смартфонов, которые не имели возможности установить последнюю версию операционной системы, фактически были лишены ночной темы в каталоге.

Не сказать, что она сильно нужна, но пользователи решили, что именно ночная тема является лакмусовой бумажкой, определяющей уважительное отношение со стороны поискового гиганта к самим себе, а потому начали требовать у Google открыть доступ к нововведению и им. И у них получилось.

Google выпустила обновление Google Play, которое содержит ночную тему, совместимую со всеми устройствами под управлением Android 5.0 Lollipop и выше. Для этого разработчикам пришлось внедрить в настройки каталога соответствующий переключатель, чтобы пользователи могли активировать ночную тему по своему усмотрению, независимо от времени суток и наличия системной ночной темы. Обновления распространяется автоматически и вам для его установки не требуется прилагать никаких усилий.

Как включить ночную тему в Google Play

Чтобы активировать ночную тему в Google Play, запустите на устройстве сам каталог:

Перейдите в контекстное меню, а затем откройте раздел "Настройки";

В перечне доступных вкладок вы увидите вкладку "Темы" – откройте ее,

В открывшемся окне выберите "Темная" или, если у вас Android 10 выберите "По умолчанию (как в системе)".

Как активировать ночной режим в Google Play

На самом деле довольно необычно, почему Google приняла решение сделать ночную тему в Google Play общедоступной, открыв ее для пользователей старых версий Android. С одной стороны, в этом не было ничего сложного, ведь разработчикам компании не пришлось прилагать особых усилий.

Зачем нужна ночная тема

Ночная тема нужна для снижения утомляемости глаз при использовании в условиях недостаточного освещения. Кроме этого ночной режим несколько экономит работу аккумулятора. Другое дело, что Google Play – это точно не то приложение, в котором пользователи проводят много времени.

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