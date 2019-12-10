Tesla стала крупнейшим производителем электромобилей в мире

Несколько лет назад мало кто верил, что Tesla сможет выпускать электромобили хотя бы каким-то значительным объемом, однако компания сумела стать законодательницей рынка с тремя линейками моделей – Model S, Model X и Model 3.

В то же время конкуренция на рынке электрического транспорта обостряется: по совокупным продажам электромобилей Tesla впервые превзошла китайскую компанию BYD, даже если учесть гибриды, сообщает Electrek.

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Соревнование компаний

Все это время Tesla непосредственно соперничала по количеству продаж с BYD, крупнейшим производителем электромобилей в Китае. В свое время Маск даже успел нелестно отозваться о продукции конкурентов: когда Уоррен Баффет инвестировал в BYD, и Илона спросили, что он думает о электромобилях этой компании, он лишь рассмеялся в ответ.

Впрочем, это не помешало BYD выпускать продукцию в впечатляющих масштабах, пока Tesla едва справлялась со своим "производственно-логистическим адом".

Количество продаж

И вот, после появления данных за последний квартал, Tesla наконец обошла BYD. По неофициальным подсчетам, с первого квартала 2014 по октябрь 2019 Tesla отгрузила 807 954 электромобиля, а BYD – 787 150 единиц.

Также важно подчеркнуть, что BYD, в отличие от Tesla, выпускает не только легковые электрокары, но также гибридные автомобили, автобусы и грузовики. При этом аналитики отмечают, что за последние пять лет продажи гибридов BYD упали по сравнению с полностью электрическими моделями.

Tesla официально стала лидером на рынке электромобилей:

Завод Tesla в Китае

С открытием третьего автозавода Tesla – Gigafactory 3 – в Китае компания Илона Маска начнет экспансию и на местном рынке, и тогда борьба между производителями обострится еще больше.

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