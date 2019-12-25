Tesla стала лучшим автопроизводителем десятилетия

Несмотря на трудности и скептицизм аналитиков, Tesla заканчивает десятилетия в статусе самой прибыльной автомобильной компании мира. Каждый доллар, вложенный в нее в 2010 году, принес ее инвесторам прибыль в размере 1190%.

Компания Илона Маска десять лет назад разместила акции на бирже. С тех пор она остается в центре внимания аналитиков и прессы. Компания неоднократно оказывалась в сложной ситуации и теряла деньги из-за неудачных твитов Илона Маска. И хотя ей до последнего пророчили быстрый крах, Tesla продемонстрировала уверенное развитие, сообщает Bloomberg.

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Tesla среди лидеров

В этом месяце цена акций Tesla достигла рекордных 413 долларов, а общая стоимость компании составила 73 миллиарда долларов. Дороже среди лидеров мирового автопрома стоит только Toyota (230 миллиардов) и Volkswagen (98 миллиардов). Другие конкуренты, вместе с General Motors и Ford, давно остались позади.

В первую очередь инвесторов привлекает быстрый рост продаж. С тех пор, как была выпущена Model S, обороты Tesla выросли в 52 раза. Однако это не единственная причина. Tesla выделяется среди традиционных автопроизводителей, так как ассоциируется с экологически чистым будущим и высокими технологиями. Это намного перспективнее, чем очередной виток развития автомобилей с ДВС.

Что будет дальше

Судя по всему, в ближайшие годы выручка компании продолжит расти. В уходящем году рост составит 14%, в 2020 году – 21%, а в 2021 году – 18%. Средний рост 10 крупнейших автопроизводителей за те же периоды составит 1%, 4% и 3% соответственно.

Несмотря на популярное мнение о высокой волатильности акций Tesla, на самом деле они уверенно прибавляют в цене. Например, в 2019 году рост их стоимости составил 22%. Для сравнения, средний результат 10 крупнейших конкурентов – 10%. Лидерские позиции компания сохраняет уже несколько лет подряд.

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Мнение аналитиков

Между тем, многие аналитики по-прежнему не верят в индустрию электромобилей и рекомендуют продавать акции Tesla. Ситуация похожа на ту, с которой столкнулась Amazon в первые десять лет в качестве публичной компании. Скептики долгое время отказывались верить в успех компании, которая сегодня превратилась в одного из главных технологических гигантов. Возможно, Tesla ожидает та же участь.

По мнению аналитиков из Credit Suisse, Tesla также опережает всех конкурентов благодаря передовым технологиям создания аккумуляторов. Пока другие автопроизводители пытаются найти собственное решение, компания Илона Маска продолжает уверенно двигаться вперед.

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