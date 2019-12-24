Что такое TikTok: почему он так популярен и как работает приложение

Кажется сейчас уже практически не осталось людей, которые бы не слышали о TikTok. Соцсеть охватила просто безумное количество пользователей и стремительно ворвалась в тренды 2019 года. А все началось с маленького приложения для редактирования видео. Как пользоваться TikTok, что известно о его целевой аудитории и почему она стала такой популярной – читайте в материале.

Что это вообще такое TikTok

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TikTok – это сервис, который по функционалу напоминает Instagram, Snapchat и Vine. Он предназначен для создания и просмотра коротких видеороликов длиной 15 секунд. В основном это клипы, скетчи или реакции на тренды. Кроме того, он позволяет запускать прямые эфиры.

Где появился TikTok

Начнем с начала. Само приложение TikTok появилось в 2016 году в Китае и называлось Douyin. За 500 дней он преодолел крупных конкурентов внутри страны. Аудитория сервиса к началу 2018 года составила 300 миллионов человек.

Сначала китайское приложение было сервисом для редактирования и публикации коротких видео, в которых можно было добавлять музыку. Популярность за пределами Китая социальная сеть получила после поглощения похожего по функциям приложения musical.ly, большая база пользователей которого автоматически стала аудиторией TikTok.

Как пользоваться TikTok

Функционал программы схож с Instagram, поэтому разобраться с ним довольно просто. Регистрация в TikTok не обязательна, однако в случае отказа от нее вы сможете только листать ленту и просматривать популярные ролики. Чтобы публиковать контент самостоятельно и настраивать пожелания, все-таки придется зарегистрироваться.

Сам процесс регистрации стандартный – можно использовать для входа аккаунт одной из популярных соцсетей, почту или номер телефона.



Окно регистрации в приложении

После входа в приложение вам сразу предложат посмотреть вкладку "рекомендуем", где собраны ролики пользователей с множеством лайков. Панель инструментов, как и в Instagram, располагается в нижней части экрана.



Рекомендации

Самая главная вкладка в ТікТок – это лента. В ней все пространство отводится контенту, а между подписками можно переключаться с помощью кнопок в верхней части экрана или свайпа. Для лайков, репостов и комментариев используются кнопки с правой стороны экрана.



Лента TikTok

Личные сообщения и вся информация о вашей активности в соцсети собрана во вкладке "сообщение". Там можно посмотреть оповещения о прямые эфиры, мероприятия и тренды.

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В TikTok, как и в Instagram, есть персональные QR-коды. Просканировав такой код, можно быстро найти человека в соцсети. Найти свой код можно на странице профиля. Он называется Tik-код.



Tik-код можно найти в настройках профиля

Поскольку основная функция приложения – это запись видеороликов разного формата, центральная кнопка панели навигации предназначена как раз для этого. Пользователи могут снять новый ролик или загрузить что-то готовое со своей галереи.

Во время съемки пользователи могут переключаться между камерами, регулировать скорость, добавлять фильтры и обрабатывать видео. При нажатии на кнопку в верхней части экрана можно добавить музыку к ролику. Пользователи могут выбрать обычный поиск или воспользоваться чартами и персонализированными списками.

После того, как ролик будет готов, откроется меню публикации, где можно выбрать настройки приватности и возможность экспорта в другие соцсети. Там же ролик можно сохранить в черновики или опубликовать сразу.

Другие функции

Кроме стандартных видео в TikTok можно записать дуэт. В таких видео одна часть создается одним пользователем, а вторая, после ее записи, – кем-то из его друзей. Чтобы воспользоваться этим функционалом, необходимо записать ролик и при сохранении нажать кнопку "поделиться". После этого потребуется выбрать "Дуэт". Во время записи дуэта пользователям доступен тот же функционал, что и для обычных видео.

Есть в TикТок и "реакции" – это формат видео является ответом на чью-то публикацию. Опубликовать реакцию просто – достаточно нажать "поделиться" после записи видео и выбрать "Реакция". После этого записанный ролик наложится в виде небольшого окошка на оригинал.

Целевая аудитория TikTok

Очевидно, первые, кто приходит в голову – подростки. Осенью 2018 года TikTok уже считали чуть ли не главным приложением для молодежи. О том, что сервис нацелен именно на молодую аудиторию, говорит и большой набор стикеров, фильтров, бьюти-эффектов и другого функционала.

Видеоконтент крайне популярен среди молодой аудитории. По данным Pew Research Center, YouTube сейчас – платформа №1 среди молодых людей в возрасте от 13 до 17 лет. Поэтому нет ничего удивительного в том, что TikTok с его роликами и фильтрами "выстрелил".

Почему TikTok популярен

Популярность TikTok заключается в том, что он объединяет самые популярные тренды и форматы контента. Как уже отмечалось выше, TikTok – это сочетание Stories, коротких смешных скетчей, фильтров и масок в обертке простого и удобного редактора видео. Кроме того, в приложении очень грамотно работают алгоритмы, которые позволяют начинающим блогерам органично набирать миллионы просмотров.

Аудитория TikTok быстро растет, сейчас туда активно заходят бренды и рекламодатели, что обеспечило очередной скачок популярности соцсети. В будущем, вероятно, приложение будет конкурировать с Instagram и YouTube, но только в нише коротких развлекательных роликов.

Украинские звезды в TikTok

В украинском сегменте в соцсети зарегистрировано немало звезд шоу бизнеса, ведущих и других звезд. Так, ведущая "Светской жизни" Екатерина Осадчая довольно активно пользуется приложением. Звезда часто снимает короткие ролики в сверхпопулярном TikTok.

Среди украинских артистов это приложение активно использует певица Надя Дорофеева и звезда сериала "Школа" Елизавета Василенко.

Украинские политики пока не так активно используют приложение. Так, мэр Киева Виталий Кличко решил не отставать от мировых трендов и также зарегистрировался в соцсети TikTok.

Первое видео, которое опубликовал киевский городской глава получилось довольно праздничным. Более того, появилось оно в День святого Николая.

Пока на аккаунте Кличко размещается только одно видео. Однако чиновник уже имеет почти 2 тысячи подписчиков и 5,5 тысяч лайков.

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Интересные факты о TikTok

Как и любая соцсеть или приложение, которым пользуются миллионы людей TikTok генерирует массу историй его довольно не привычного использования.

Вот недавно TikTok помог женщине найти "без вести пропавшего" мужа.



Самый популярный пользователь TikTok – LorenGray, аудитория которой составляет 34,4 млн фолловеров.



Lasso, приложение, которое выпустил Facebook как прямой конкурент TikTok в ноябре 2018 года, было загружено всего 70 тысяч раз.



Bytedance, компания, которой принадлежит TikTok, оценивается в 75 миллионов долларов, что делает ее самым дорогим стартапом в мире.



По заявлению TikTok, в среднем визит пользователя длится около 5 минут, что больше чем показатели Snapchat и Instagram. В среднем же пользователь TikTok проводит в приложении 52 минуты в день.

90% пользователей в течение дня заходят в приложение два раза и более. А в среднем – 8 раз в день.



90% пользователей в течение дня заходят в приложение два раза и более. А в среднем – 8 раз в день. По данным GlobalWebIndex, 41% аудитории платформы – пользователи в возрасте 16-24 лет.



Заявление, что наибольшее количество пользователей сервиса находится в США – ошибка. На самом деле самая большая аудитория Tiktok – в Китае, где платформа называется Douyin. Более 500 миллионов ежемесячной активной аудиории Tiktok – китайцы. В США ежемесячная аудитория сервиса составляет 26,5 миллиона пользователей.



Согласно внутренним данным сервиса, в октябре 2019 года активная ежемесячная аудитория TikTok по всему миру составила 800 миллионов пользователей. В первом квартале 2019 года Tiktok стал третьим по количеству загрузок приложением в мире, благодаря 188 миллионам новых пользователей.

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