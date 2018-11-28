У четвероногого работа SpotMini появились руки: видео

Компания Youbionic разработала электромеханические руки, которые адаптированы для установки на работа SpotMini. Файлы для 3D-печати деталей рук уже можно скачать с официального сайта компании.

Об этом сообщает N+1.

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Отметим, SpotMini – это четвероногий робот, которого производит компания Boston Dynamics. Его новая версия, представленная в конце 2017 года, стала первым серийным роботом компании, который поступит в продажу в 2019 году.

Еще одной технической особенностью робота стало то, что на его спине располагается крепление с интерфейсами, что позволяет подключать к нему дополнительное оборудование. Сама Boston Dynamics разработала для подключения через это крепление роботизированный манипулятор для захвата предметов, однако инженеры отметили, что к SpotMini можно подключать и оборудование сторонних разработчиков.

Презентация роботизированных рук к роботу SpotMini – смотрите видео

Компания Youbionic, которая в течение нескольких лет разрабатывает электромеханические руки, в том числе и двойные, представила новую версию своего манипулятора, предназначенную для использования вместе с роботом SpotMini. Он состоит из корпуса, с которым связаны две руки, которые по своей конструкции аналогичны человеческим. Большая часть рук состоит из пластиковых деталей, которые печатаются на 3D-принтере. Кроме того, в руках используется множество линейных электрических актуаторов, обеспечивающих движение элементов рук и корпуса.

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Компания решила не продавать непосредственно готовую конструкцию, а вместо этого подготовила файлы формата STL, содержащие модели, пригодные для печати на 3D-принтере. Как отмечает разработчик, благодаря этому пользователи могут адаптировать модели для конкретного применения. Стоимость файлов составляет 179 долларов (около 4 800 гривен).

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