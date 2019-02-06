У робота Софии появилась младшая сестра: фото и видео

Компания Hanson Robotics представила сестру самого умного робота в мире Софии. Разработку тоже назвали София, и она предназначена для развлечений и обучения детей 7-13 лет.

В описании разработки на Kickstarter говорится, что Маленькая София ростом в 35 сантиметров и может ходить, разговаривать, петь, играть в игры и, как и ее старшая сестра, рассказывать шутки.

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С собственным программным обеспечением и подключением к базе учебников Академии AI Hanson, она – уникальный спутник для детей. Разработчики убеждены, что Маленькая София будет вдохновлять детей на учебу через безопасный и интерактивный опыт взаимодействия с роботом.



Маленькая София будет учить

Над Маленькой Софией работала большая команда инженеров, ученых, робототехников, производителей игрушек, разработчиков персонажей, дизайнеров и экспертов по развитию искусственного интеллекта. К слову, многие из них помогали в разработке работа Софии.

Маленькая София – смотрите видео

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