Украинцы привезли на выставку CES 2019 уникальные настенные LED-панели

Украинская команда LaMetric приняла участие в выставке CES 2019, что проходила на этой неделе в Лас-Вегасе. Украинцы представили здесь свой новый продукт – настенные LED-панели Sky.

Об этом информирует AndroidPolice.

Эти панели крепятся на стену и могут выполнять несколько функций – быть просто элементом интерьера или показывать необходимую владельцу информацию.

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Панели синхронизируются с девайсом через приложение, благодаря которому можно настроить их внешний вид. Кроме того, Sky можно управлять с помощью голосовых помощников Siri, Amazon Alexa и Google Assistant.

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Панели могут стать стильным дополнением декора

На панели можно вывести очень много интересной информации, например страницу в Instagram, электронную почту, прогноз погоды и тому подобное.

Цена Sky, а также когда новинка поступит в продажу – пока неизвестны.

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