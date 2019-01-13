Украинцы привезли на выставку CES 2019 уникальные настенные LED-панели

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Украинцы создали уникальные настенные LED-панели
Украинцы создали уникальные настенные LED-панели / androidpolice.com

Украинская команда LaMetric приняла участие в выставке CES 2019, что проходила на этой неделе в Лас-Вегасе. Украинцы представили здесь свой новый продукт – настенные LED-панели Sky.

Об этом информирует AndroidPolice.

Эти панели крепятся на стену и могут выполнять несколько функций – быть просто элементом интерьера или показывать необходимую владельцу информацию.

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Панели синхронизируются с девайсом через приложение, благодаря которому можно настроить их внешний вид. Кроме того, Sky можно управлять с помощью голосовых помощников Siri, Amazon Alexa и Google Assistant.

Українці привезли на виставку CES 2019 настінні LED-панелії

Панели могут стать стильным дополнением декора

На панели можно вывести очень много интересной информации, например страницу в Instagram, электронную почту, прогноз погоды и тому подобное.

Цена Sky, а также когда новинка поступит в продажу – пока неизвестны.

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Теги: Техно Гаджеты CES 2019
Источник: Техно
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