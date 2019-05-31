Украинцы создали игру This Land Is My Land: трейлер

Украинская команда Game Labs разработала игру This Land Is My Land о Диком Западе. Киевляне уже представили трейлер экшна. Также доступна ранняя версия игры.

Как пишет издание tehnot.com, по сюжету игра переносит геймера на американский Дикий Запад и предлагает попробовать себя в роли индейца, который защищает свою землю от колонистов.

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Судя по трейлеру, в игре можно попробовать бои, перемещения пешком и верхом, а также элементы стелса.

Кроме того, игрок сможет решать проблемы и достигать целей разными способами. Искусственный интеллект будет адаптироваться под его действия, и победа не будет легкой.

Игра This Land Is My Land: трейлер

Во время каждого прохождения игра будет создавать уникальный открытый мир: города будут строиться по-другому, расположение лагерей будет меняться, а патрули будут выбирать новые маршруты.

Дата релиза. Разработчики обещают, что игра должна появиться в Steam осенью 2019 года. При этом This Land Is My Land уже доступна для предварительного заказа. Ее можно заказать за 34,99 долларов (900 гривен).

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