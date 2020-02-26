Украинский киберальянс прекратил сотрудничество с органами госвласти: в чем опасность

После того, как правоохранители устроили массовые обыски у активистов Украинского киберальянса, в организации решили полностью прекратить сотрудничество с органами государственной власти в Украине.

В киберальянсе добавили, что прекращают предоставлять свою помощь, пока с них не будут сняты подозрения и принесены извинения.

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"Теперь не будет публикаций, не будет помощи с нашей стороны органам государственной власти, не стоит нам звонить ночью о помощи, все остановилось", – заявил киберэксперт Александр Галущенко.

Почему это опасно

Как рассказали в организации, украинский киберальянс уже третий год занимается проблемами с кибербезопасностью государства, и объектов критической инфраструктуры в частности.

Если они выявляют уязвимость, то информируют соответствующие органы (СБУ, СНБО, киберполицию).

По словам Галущенко, в 2019 году они обнаружили уязвимости в безопасности Одесского аэропорта, всю информацию передали администрации аэропорта и СБУ.

"Я нашел уязвимость, когда большое количество внутренних документов было в открытом доступе...Если бы я передал все найденные уязвимости в Международную систему безопасности полетов, то Одесскому аэропорту запретили бы принимать международные рейсы", – рассказал член Альянса Андрей Перевезий.

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Кроме того, именно активисты киберальянса обнаружили критическую уязвимость в работе правительственного портала Сareer.gov.ua, на котором размещаются вакансии органов государственной власти. Тогда персональные данные украинцев, в частности копии паспортов и идентификационных кодов, попали в открытый доступ. И таких примеров немало.

В чем обвинили активистов

Обыск происходит на основе решения одесского суда. Дело возбудили по статье 361 Уголовного Кодекса "Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи".

В постановлении сказано, что в октябре 2019 года неустановленное лицо разместило на табло Одесского аэропорта фото девушки с подписью "F*ck you, Greta". Именно в этом и подозревают киберактивистов.

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