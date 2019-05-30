Украинский стартап расширил возможности собственного приложения Allset: что об этом известно

17 Читати новину українською
Как выглядит приложение Allset
Как выглядит приложение Allset / Фото из открытых источников

Украинский сервис предварительного бронирования Allset объявил о старте работы приложения в Майами. На сегодня, приложение доступно в 11 американских городах, включая Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго и Хьюстон. Также 16 мая команда запустила новую функцию Pickup – заказ еды на вынос.

Новым этапом работы стартапа стал запуск функции Pickup. Пользователи через приложение смогут заказать блюдо и забрать его из ресторана в пределах 10 минут.

Читайте также: ScUber: запускают первое в мире подводное такси

В США люди очень ценят свое время. Здесь экономия каждой минуты это ценность. Поэтому спрос на Allset растет так же, как и его география,
– рассказал СEO Allset Стас Матвиенко

Что известно об украинском стартапе?Allset помогает ресторанам предоставлять высококлассный сервис и сократить время ожидания заказа. С его помощью посетитель может зарезервировать столик, заказать блюдо и оплатить сервис до прибытия в ресторан через мобильное приложение.

В компании два офиса: в Киеве и Сан-Франциско. Команда разработчиков работает в Украине, но ездит в США тестировать приложение в реальной жизни.

История компании. Компанию основали в 2015 году Стас Матвиенко и Анна Полищук. К концу 2019 года стартап планирует стать партнером всех крупнейших ресторанных сетей в США.

Планы на будущее. Осенью команда представит обновленный дизайн приложения, над которым работали более года. В Allset рассказывают что новый дизайн будет проще в использовании и иметь больше удобных функций.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Все о бронхиальной астме: симптомы, лечение и причины возникновения
сегодня
6077
Теги: Новости Техно Стартап Приложения Техно IT-бизнес Новости США
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Скандал с Huawei: самые важные события за прошедшую неделю
28 мая 11:49 Скандал с Huawei: самые важные события за прошедшую неделю
1535
Как попасть на работу в украинский офис Dell Technologies: что должен уметь кандидат
27 мая 21:07 Как попасть на работу в украинский офис Dell Technologies: что должен уметь кандидат
Ірина Полицька 206
Меньше грязи – больше свежести: как не прогадать с выбором кондиционера
27 мая 10:00 Меньше грязи – больше свежести: как не прогадать с выбором кондиционера
110
Viber вскоре существенно изменится – директор по продажам мессенджера
26 мая 18:12 Viber вскоре существенно изменится – директор по продажам мессенджера
Ірина Полицька 1242
Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
25 мая 18:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська 367
Новости
Больше новостей
Залиште відгук