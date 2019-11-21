Украинскую игру Metro: Exodus номинировали на престижную премию: детали

Организаторы престижной премии Game Awards назвали нынешних номинантов. В список "Лучшие экшн-игры года" попала и игра от украинских разработчиков – Metro: Exodus.

Что известно о The Game Awards

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Game Awards – это одна из самых известных премий, которая отмечает достижения разработчиков компьютерных игр. Заметим, The Game Awards в 2014 году основал предприниматель Джофф Кайли и с тех пор он ежегодно проводит эту премию. Напомним, в прошлом году лучшей игрой года стала God of War, также в многих категориях отметили вестерн Red Dead Redemption 2.

Номинанты на премию "Лучшая экшн-игра 2019 года"

Заметим, Metro: Exodus – это игра от украинской студии 4A Games. Сюжет экшена написан на основе романов Дмитрия Глуховского.

Трейлер игры Metro: Exodus – смотрите видео

Действия шутера стартуют в руинах постапокалиптической Москвы, пользователь играет за протагониста серии Артема, а история начинается с момента хорошей концовки Metro: Last Light.

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Номинанты премии "Лучшая игра года"

Control (Remedy/505 Games);

Death Stranding (Kojima Productions/SIE);

Super Smash Bros. Ultimate (Bandai-Namco/Sora/Nintendo);

Resident Evil 2 (Capcom/Capcom);

Sekiro: Shadows Die Twice (From Software/Activision);

The Outer Worlds (Obsidian/Private Division).

Полный список номинаций и номинантов The Game Awards 2019 можно посмотреть на официальном сайте премии. А победителей объявят уже 12 декабря 2019 года.

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