Украинскую игру Metro: Exodus номинировали на престижную премию: детали

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Metro: Exodus номинировали на лучшую экшн-игру 2019 года / Фото из открытых источников

Организаторы престижной премии Game Awards назвали нынешних номинантов. В список "Лучшие экшн-игры года" попала и игра от украинских разработчиков – Metro: Exodus.

Что известно о The Game Awards

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Game Awards – это одна из самых известных премий, которая отмечает достижения разработчиков компьютерных игр. Заметим, The Game Awards в 2014 году основал предприниматель Джофф Кайли и с тех пор он ежегодно проводит эту премию. Напомним, в прошлом году лучшей игрой года стала God of War, также в многих категориях отметили вестерн Red Dead Redemption 2.

Номинанты на премию "Лучшая экшн-игра 2019 года"

Заметим, Metro: Exodus – это игра от украинской студии 4A Games. Сюжет экшена написан на основе романов Дмитрия Глуховского.

Трейлер игры Metro: Exodus – смотрите видео

 

Действия шутера стартуют в руинах постапокалиптической Москвы, пользователь играет за протагониста серии Артема, а история начинается с момента хорошей концовки Metro: Last Light.

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Номинанты премии "Лучшая игра года"

  • Control (Remedy/505 Games);
  • Death Stranding (Kojima Productions/SIE);
  • Super Smash Bros. Ultimate (Bandai-Namco/Sora/Nintendo);
  • Resident Evil 2 (Capcom/Capcom);
  • Sekiro: Shadows Die Twice (From Software/Activision);
  • The Outer Worlds (Obsidian/Private Division).

Полный список номинаций и номинантов The Game Awards 2019 можно посмотреть на официальном сайте премии. А победителей объявят уже 12 декабря 2019 года.

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Теги: Техно Новости Техно 4A Games Игры
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