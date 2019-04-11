Умный замок от Xiaomi можно разблокировать отпечатку пальца

Китайская компания Xiaomi не прекращает радовать своих фанатов. В этом году бренд выпустил умный замок AreoX Smart Fingerprint U-Lock. Его фишка – отмыкание с помощью отпечатка пальцев.

Замок AreoX Smart Fingerprint U-Lock можно использовать для закрывания велосипедов и другого небольшого мототранспорта, передает Gizmochina.

Хотя, таким замком можно запирать и какой-то сундук, кладовую и тому подобное.

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Как он работает. Как уже упоминали, замок можно открыть с помощью отпечатка пальцев. Использование ключей здесь вообще не предусмотрено.



Цена замка – 29 долларов

AreoX Smart Fingerprint U-lock состоит из основного корпуса и U-образной балки с нержавеющей стали (она может поставляться в двух размерах, в зависимости от планов по применению). Он имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP65. Работает замок на батареи, емкости которой хватит на 12 месяцев работы. Зарядить замок можно через порт USB-C.

Цена. Стоимость замка AreoX Smart Fingerprint U-lock составляет 29 долларов (почти 800 гривен). Старт продаж – 23 мая.

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