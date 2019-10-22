Смог в Киеве: как отследить уровень загрязнения воздуха

Ухудшение экологической ситуации в Киеве продолжает беспокоить жителей города. В приложении Telegram есть несколько полезных ботов, которые помогут отследить уровень загрязнения воздуха не только в столице, но и в крупных городах Украины.

Что случилось? Напомним, с 15 октября в Киеве постепенно начало ухудшаться качество воздуха. Согласно данным ресурса AirVisual, по состоянию на 19 октября средний уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил отметку 160 единиц (норма составляет от 0 до 50).

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В понедельник, 21 октября, максимальные отметки загрязнения по состоянию на 9:00, по данным SaveEcoBot, достигали 186 пунктов (район Майдана Независимости), 183-184 (улицы Регенераторна и Урловская на левом берегу), 169 (проспект Науки).

По состоянию на 13:00 22 октября ситуация в городе Киеве не стала лучше. Данные со станций на бульваре Перьева, Майдане Независимости, улице Урливской и проспекте Науки превышают 150 единиц.

Причины. Вероятной причиной ухудшения качества воздуха эксперты называют пожары на торфяниках вблизи Киева (Обуховский район). Поскольку вред от продуктов горения торфяников высока, медики рекомендуют ограничить пребывание на улице людям, имеющим болезни дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Также следует больше пить воды (2-3 литра в сутки) и не открывать окна в квартирах.



В Киеве уровень загрязнения воздуха в несколько раз превысил норму

Полезные боты для отслеживания качества воздуха. Чтобы следить за ситуацией с воздухом в Киеве, обычные пользователи могут использовать чат-бот в Telegram. В частности, киевлянин Любомир Милевский разработал Telegram-бот, который предупреждает об ухудшении качества воздуха в столице. Такая идея пришла ему в голову после очередного смога над Киевом.

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Датчики установлены на проспекте Победы, улицах Леся Курбаса, Дегтяревской, Сырецкой, Анны Ахматовой и Здолбуновской.

#aqualitybot показывает среднее значение для города. Данные обновляются автоматически каждый час. Если индекс поднимется выше 101, бот сообщит пользователям об опасности.

Индекс качества воздуха формируется по американскому стандарту EPA. Он предусматривает четыре уровня:

а) 0-50 – все в порядке, можно гулять и заниматься спортом.

б) 51-100 – риск незначительный. Можно гулять, проветривать помещение.

в) 101-150 – есть риск для здоровья. Не стоит гулять без надобности.

г) более чем 151 – опасно выходить на улицу без защитной маски.

Еще один полезный бот, который стоит подключить не только киевлянам, но и жителям других городов – SaveEcoBot. Это эко-бот, который расскажет вам о степени загрязнения воздуха в большинстве крупных городов Украины и промышленных предприятиях, которые загрязняют окружающую среду во всех населенных пунктах нашей страны.

Бот доступен не только вTelegram, но и в Viber и Messenger.

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