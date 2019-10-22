В фильмах увеличат количество рекламы с помощью искусственного интеллекта

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В фильмах увеличат количество рекламы с помощью искусственного интеллекта
В фильмах увеличат количество рекламы с помощью искусственного интеллекта / unsplash

Практически ни один современный фильм не обходится без компьютерной графики. Китайский техногигант Tencent решил пойти дальше и намерен использовать современные технологии компьютерного зрения для интеграции рекламы в уже готовые фильмы и сериалы.

В демонстрационном ролике показана разработка компании Mirriad, с которой Tencent заключила партнерское соглашение, сообщает The Next Web.

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Демонстрация работы новой технологии Tencent – смотрите видео

Tencent will embed ads directly into movies from Вадим Макаренко on Vimeo.

Особенности разработки. На видео показано, как в уже готовый фильм или сериал можно с легкостью добавить билборд, рекламу на остановке или автобусе, стаканчики с кофе на столе и так далее. Таким образом непосредственно в ленту будет интегрирована реклама, которую пользователи никак не смогут отключить или пропустить.

Перспективы разработки. Tencent намерена протестировать эту технологию на собственной стриминговой платформе. В случае успешности проекта разработка Mirriad может появиться и в других сервисах.

Пока остается загадкой, можно ли будет нажимать на встроенную рекламу для перехода по ней.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Разработки Новости Техно Искусственный интеллект Техно
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