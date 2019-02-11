В Google Maps тестируют дополненную реальность: как это происходит

Компания Google тестирует новую функцию сервиса Google Maps с дополненной реальностью (AR). Как это происходит показали в специальном ролике.

Тестировать новую функцию дополненной реальности доверили журналисту The Wall Street Journal. Сейчас она работает только в тестовом режиме.

Как видим в ролике, журналист гуляет по Сан-Франциско с Android-смартфоном, и с помощью сервиса Google Maps с функцией AR изучает территорию.

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Так, обновленное приложение считывает расположение пользователя по GPS, затем использует данные Street View, чтобы уточнить его. Далее сервис показывает большими стрелками направления по улице, где стоит пользователь.

Правда, пока новая функция дойдет до пользователей, она может претерпеть существенных изменений. Когда можно будет увидеть обновленное приложение на смартфонах простых пользователей – пока неизвестно.

Как работает Google Maps с дополненной реальностью

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