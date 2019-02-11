В Google Maps тестируют дополненную реальность: как это происходит

157 Читати новину українською
Google Maps тестирует новую функцию
Google Maps тестирует новую функцию / unsplash.com

Компания Google тестирует новую функцию сервиса Google Maps с дополненной реальностью (AR). Как это происходит показали в специальном ролике.

Тестировать новую функцию дополненной реальности доверили журналисту The Wall Street Journal. Сейчас она работает только в тестовом режиме.

Как видим в ролике, журналист гуляет по Сан-Франциско с Android-смартфоном, и с помощью сервиса Google Maps с функцией AR изучает территорию.

Читайте также: Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция

Так, обновленное приложение считывает расположение пользователя по GPS, затем использует данные Street View, чтобы уточнить его. Далее сервис показывает большими стрелками направления по улице, где стоит пользователь.

Правда, пока новая функция дойдет до пользователей, она может претерпеть существенных изменений. Когда можно будет увидеть обновленное приложение на смартфонах простых пользователей – пока неизвестно.

Как работает Google Maps с дополненной реальностью

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
В спортивном и без макияжа: Тина Кароль поразила внешним видом
13 февраля
444
Теги: Техно Интернет Приложения Google
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Таксисты в небе: вскоре нас ждет бум летающего вида транспорта
12 февраля 16:02 Таксисты в небе: вскоре нас ждет бум летающего вида транспорта
Борис Немировський 314
Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетный смартфон, который поражает своей автономностью
12 февраля 11:00 Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетный смартфон, который поражает своей автономностью
173
Тренды среди смартфонов: чем будут удивлять компании в 2019 году
10 февраля 20:03 Тренды среди смартфонов: чем будут удивлять компании в 2019 году
628
Лучшие смартфоны января – рейтинг Техно 24
9 февраля 20:03 Лучшие смартфоны января – рейтинг Техно 24
877
Кто такой Марк Цукерберг: история успеха самого молодого мультимиллионера мира
9 февраля 18:16 Кто такой Марк Цукерберг: история успеха самого молодого мультимиллионера мира
Анастасія Можаровська 439
BankID: что это, как действует и какая от него польза
7 февраля 10:03 BankID: что это, как действует и какая от него польза
Яніна Ткачук 217
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук