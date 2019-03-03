В игре Plague Inc. появятся "антивакцинаторы": детали обновления

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В игре Plague Inc. появятся "антивакцинаторы"
В игре Plague Inc. появятся "антивакцинаторы" / Фото из открытых источников

Авторы симулятора вируса Plague Inc. планируют добавить в игру "антивакцинаторский" сценарий. Новый "бафф" будет помогать в распространении вируса.

Отметим, разработчики таким образом отреагировали на петицию на сайте Change.org.

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Вся суть петиции фанатов была отражена в заголовке: они просили добавить в игру антивакцинаторив, которые упростят распространение болезни. В тексте заявления была единственная фраза о том, что противники прививок "тупые".

Разработчики Plague Inc. согласились добавить антивакцинаторив, если петиция соберет 10 тысяч подписей – на это у фанатов ушли всего сутки. А всего за неделю с момента создания под просьбой подписались 20 тысяч человек.

Что такое Plague Inc.?
Это стратегия в жанре биологического симулятора, где игрок выступает в роли вируса, который должен уничтожить людей на Земле. Игра впервые вышла на iOS в мае 2012 года, а с тех пор появилась почти на всех доступных платформах, среди которых Android, Linux, macOS, Windows, Xbox и PlayStation. Игру тепло приняли: ее скачали как минимум 75 миллионов раз, а сайт IGN назвал ее "лучшей стратегической игрой 2012 года".

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Теги: Техно Новости Техно Вакцина Игры
Источник: 24 Канал
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