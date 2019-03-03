В игре Plague Inc. появятся "антивакцинаторы": детали обновления

Авторы симулятора вируса Plague Inc. планируют добавить в игру "антивакцинаторский" сценарий. Новый "бафф" будет помогать в распространении вируса.

Отметим, разработчики таким образом отреагировали на петицию на сайте Change.org.

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Вся суть петиции фанатов была отражена в заголовке: они просили добавить в игру антивакцинаторив, которые упростят распространение болезни. В тексте заявления была единственная фраза о том, что противники прививок "тупые".

Alright, alright! You spoke, we listened. Neurie's very happy to hear that we're going to start figuring out anti-vaxxers soon. He's dying to try and get inside their heads. https://t.co/fYq09awgJc pic.twitter.com/Sof0aJE0yw — Plague Inc. / Rebel Inc. (@NdemicCreations) 26 лютого 2019 р.

Разработчики Plague Inc. согласились добавить антивакцинаторив, если петиция соберет 10 тысяч подписей – на это у фанатов ушли всего сутки. А всего за неделю с момента создания под просьбой подписались 20 тысяч человек.

Что такое Plague Inc.?

Это стратегия в жанре биологического симулятора, где игрок выступает в роли вируса, который должен уничтожить людей на Земле. Игра впервые вышла на iOS в мае 2012 года, а с тех пор появилась почти на всех доступных платформах, среди которых Android, Linux, macOS, Windows, Xbox и PlayStation. Игру тепло приняли: ее скачали как минимум 75 миллионов раз, а сайт IGN назвал ее "лучшей стратегической игрой 2012 года".

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