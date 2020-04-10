В Японии проверили теорию относительности с помощью самой высокой телебашни Земли

Японские ученые в очередной раз смогли экспериментально доказать общую теорию относительности Эйнштейна. Для этого они использовали сверхточные атомные часы, расположенные у подножия и на вершине самой высокой телебашни мира – Tokyo Skytree.

Исследователи опубликовали статью об этом в научном журнале Nature Photonics.

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За последние полвека астрономы и физики неоднократно подтверждали теорию относительности в ходе наблюдений за космическими объектами и экспериментами на орбите Земли. Однако ученые продолжают проводить тесты, надеясь, что удастся обнаружить новые проявления теории в природе и приспособить ее для решения практических задач.

Как проходил эксперимент

Руководитель проекта, профессор Токийского университета Хидетоши Катори рассказал, что сконструированные научной группой атомные часы можно использовать не только для проверки этой теории, но и для сверхточного измерения структуры пространства-времени. Для их проверки ученые использовали самый высокий объект в столице Японии – телебашню Skytree, высота которой составляет 634 метра.

Часы были установлены на земле и на смотровой площадке на высоте 450 метров. Физики следили за тем, как ускоряется ход времени наверху через гравитацию планеты. Выяснилось, что расположенные на смотровой площадке часы шли примерно на пять стотриллионных секунд быстрее, чем часы внизу. За сутки же они "убегали" вперед примерно на 4,3 наносекунды. Ученые рассчитали, что за астрономический год разница между ними составила бы 1,6 микросекунды. Согласно результатам японских физиков, эксперимент подтвердил теорию относительности с точностью до 99,9986%.

Что это дает

По словам Катори, благодаря этому эксперименту, в будущем разработанные учеными портативные атомные часы можно будет использовать для наблюдений за малейшими сдвигами в строении недр Земли и для сверхточной оценки высоты различных объектов. Физики утверждают, что с их помощью можно измерять различия в высоте с точностью до одного сантиметра, а погрешность в одну секунду в них будет зарегистрирована только через 30 миллиардов лет.

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