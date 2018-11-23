В Киеве проведут художественную выставку, посвященную открытым данным

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В Киеве проведут художественную выставку, посвященную открытым данным
В Киеве проведут художественную выставку, посвященную открытым данным / texty.org.ua

6 мая в Киеве откроют выставку OPEN DATA ART. В своих работах художники затронут тему открытых данных, а также могут ли они стать источником вдохновения, а информация – предметом искусства.

Об этом информируют организаторы.

Как известно, объем информации в мире ежегодно растет на 30% – это данные абонентов мобильных операторов, информация о пользователях социальных сетей и тому подобное.

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Эти открытые данные влияют на жизнь каждого, поэтому современное искусство тоже стремится постичь это влияние с помощью произведений.

Как говорят организаторы, технологии работы с данными становятся новыми инструментами художника.

Участники выставки – известны в мире своими инновационными подходами к искусству. Так, художник Алексей Сай общается со зрителями с помощью картин созданных в программе Exel. Евгений Лапченко размышляет над тем, как открытые данные стирают границы приватности. Также среди участников выставки: Анатолий Варваров, Давид Шарашидзе, D Yana, Юрий Бондаренко, Валерий Пузырный и журналистка Надежда Верная.

Главная цель выставки – способствовать популяризации темы открытых данных, которая теперь является весьма важной для развития открытой Украины и построения демократического общества,
– говорят организаторы.

Кроме того, в рамках выставки должны представить журнал MIND LAB, который должен информировать об использовании открытых данных и э-сервисов.

Выставка стартует 6 декабря в 17:00. Адрес: Киев, ул. Старонаводницкая, 31 Завальный Арт Центр.

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Теги: Техно Искусственный интеллект Исскусство
Источник: Техно
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