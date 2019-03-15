В Китае можно оплатить проезд через систему распознавания лиц

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В Китае можно оплатить проезд через распознавания лиц
В Китае можно оплатить проезд через распознавания лиц / depositphotos.com

В китайском городе Шэньчжэнь начали тестировать систему оплаты проезда с помощью технологии распознавания лица. Поэтому пассажирам не нужно показывать билет или QR-код на телефоне, достаточно просканировать свое лицо на планшете, размещенном на турникете.

После идентификации лица деньги будут списываться с привязанных счетов. Об этом сообщили The South China Morning Post.

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Технология оплаты проезда через распознавание лиц работает благодаря сети 5G. Сейчас система работает в тестовом режиме, однако сама технология не новая. Например, в другом китайском городе Ханчжоу еще с 2017 года можно оплатить свой заказ в одном из китайских ресторанов быстрого питания "KFC".

Эта технология называется "Smile to Pay", что означает улыбнись, чтобы оплатить. Она работает по принципу сканирования лица покупателя. Для этого используется 3D-камера и специальный алгоритм для проверки личности. Во время оплаты клиент должен указать номер телефона, привязанный к приложению разработчиков "Alipay", и улыбнуться перед самим сканером. Весь процесс не будет превышать нескольких секунд.

Смотрите видео: как работает оплата по системе распознавания лиц

К слову, в Шанхае и Пекине уже давно используют искусственный интеллект и распознавание лиц, чтобы регулировать дорожное движение и находить нарушителей.

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Теги: Китай Техно Искусственный интеллект Новости Техно 5G
Источник: 24 Канал
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