В Китае представили поезд на магнитной подушке, который развивает бешеную скорость

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Китайский поезд на магнитной подушке / Иллюстративное фото

Прототип поезда на магнитной подушке с проектной скоростью 600 км/ч был представлен корпорацией China Railway Rolling Stock Corporation на второй международной выставке интеллектуальных транспортных средств в Ханчжоу.

Особенности скоростного китайского поезда

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По сравнению с рабочими скоростными поездами новинка имеет более удлиненную и обтекаемую форму и в ее вагонах обеспечен высокий уровень освещенности.

По мнению экспертов, в Китае уже заложена основа для запуска строительства экспериментальной высокоскоростной линии для такого поезда и организации производства оборудования.

К слову, на сегодня самой быстрой электромагнитной дорогой в мире является  путь между международным аэропортом Пудун и станцией метро Лунъянь в Шанхае. Длина линии составляет около 30 километров. По ней поезд проезжает за 7 минут и 20 секунд на скорости в 430 километр в час.


Так будет выглядеть салон китайского поезда

Кто разрабатывает поезд

Разработчиком поезда выступает ведущий китайский производитель CRRC. Проект стартовал в июле 2016 года. В исследованиях принимали участие более 30 предприятий, вузов и институтов из разных районов страны.

Преимущества технологии

Конструктор CRRC Qingdao Sifang Чжан Чжицян уверяет, что поезд на магнитной подушке характеризуется высокой скоростью, большим ускорением и отличной способностью преодоления склонов. Благодаря этому он сможет найти применение в перевозках пассажиров как на дальние, так и на малые и средние расстояния.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Железная дорога Китай Гаджеты
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