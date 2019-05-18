В Metro: Exodus появятся новые сюжетные кампании: детали дополнений

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В Metro: Exodus появятся новые сюжетные кампании
В Metro: Exodus появятся новые сюжетные кампании / Фото из свободных источников

Компании Deep Silver и 4A Games раскрыли подробности относительно будущих дополнений постапокалиптического шутера Metro: Exodus, которые выйдут в 2019 году. Это будут две полноценные сюжетные кампании, рассказывающие новые истории уже знакомых по оригинальной игре персонажей.

Детали о первом дополнении. Как сообщает Invision Community, первое DLC получило название "Два полковника" и выйдет летом этого года. В нем игроки узнают, что случилось с полковником Хлебниковым и его сыном Кириллом в подземельях новосибирского метро, а также увидят последние дни жизни бомбоубежища.

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Это будет классическое линейное приключение, завершить которое геймерам поможет новый вид оружия – огнемет.

Кто станет главным героем второго дополнения? Второе DLC называется "История Сэма", а его релиз состоится позже – в начале 2020 года. Дополнение посвящено американцу Сэму – боевому товарищу Артема, который покинул Аврору, чтобы попытаться вернуться домой в Соединенные Штаты.

Трейлер игры Metro: Exodus – смотрите видео

Дорога пролегает через разрушенный Владивосток, к тому же охваченный ужасными цунами. Это дополнение предоставит игрокам огромную открытую локацию, выжить на которой будет очень непросто.

Когда можно заказать новые DLC? Пакет дополнений уже доступен для заказа на всех платформах в цифровых магазинах PSN, Xbox Live и Epic Games Store.

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Теги: 4A Games Техно Игры
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