В России запретили анонимно пользоваться мессенджерами

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В России администрации мессенджеров теперь должны идентифицировать своих пользователей по номерам мобильных телефонов
В России администрации мессенджеров теперь должны идентифицировать своих пользователей по номерам мобильных телефонов / Иллюстративное фото

В России администрации мессенджеров с 5 мая должны идентифицировать своих пользователей по номерам мобильных телефонов. Вступило в силу соответствующее постановление российского правительства.

Теперь мессенджеры должны проверять информацию о регистрации номера телефона пользователя у мобильного оператора, сообщает ТАСС. А мобильный оператор в течение 20 минут обязан предоставить запрашиваемую информацию.

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Если оператор не успел ответить или номера телефона не оказалось в базе данных, то идентификация не будет считаться пройденной.

Если мобильный оператор находит в своей базе номер телефона, он обязан указать, какими мессенджерами пользуется абонент, и присвоить ему специальный идентификационный код.

При этом администрация мессенджера будет обязана ограничить возможность пользователям, которые не прошли процедуру идентификации, отправлять и получать сообщения внутри сервиса.

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Теги: Новости политики Новости России Законодательство Новости Техно Техно Интернет Смартфоны
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