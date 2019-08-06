В Украине временно заморозили выдачу водительских прав: почему

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Выдачу водительских прав в Украине приостановили на время
Выдачу водительских прав в Украине приостановили на время / пресс-служба МВД

Сервисные центры МВД приостановили выдачу водительских удостоверений и ряд других операций из-за перебоев в работе электронной системы. По состоянию на 12:00 работу системы удалось наладить.

О масштабном сбое в системе сообщили в пресс-службе МВД.

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МВД на время заморозило выдачу водительских удостоверений и свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов. Произошло это из-за масштабного сбоя в Национальной автоматизированной информационной системе.

Он продолжался почти час. По состоянию на 12:00 сервисные центры возобновили свою работу.

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Теги: Новости Украины Новости политики Новости Техно Техно Интернет Министерство внутренних дел Сеть
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