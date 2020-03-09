В Украине заработал сервис аренды электросамокатов Kiwi: перечень городов и цены
Новый сервис Kiwi, обеспечивающий автоматизированный прокат электросамокатов, стал доступен в Украине. В отличие от проката велосипедов электросамокаты не будут прикреплять к определенным местам. Поэтому их можно просто оставить в любой точке центра города, главное, чтобы они не мешали прохожим и автомобилям.
Где доступен сервис
С начала марта Kiwi заработал в Одессе. И в ближайшее время аренда электросамокатов станет доступной в Киеве. Что касается других украинских городов, то точный перечень компания не сообщает.
Как работает Kiwi
Для того, чтобы начать пользоваться сервисом, нужно скачать приложение в магазине приложений:
Дальше в приложении нужно зарегистрироваться. Пользователь должен указать свой номер мобильного, на который придет код подтверждения. Также пользователь должен пополнить свой счет, чтобы взять самокат в аренду.
После этого можно начинать искать самокат поблизости. Местонахождение свободных электросамокатов можно увидеть на карте. Чтобы разблокировать выбранный самокат, нужно отсканировать QR-код на руле.
Чтобы начать движение, нужно убрать подножку, оттолкнуться и нажать на рычаг справа на руле самоката. После завершения поездки пользователь должен отметить в приложении, что вы закончили свою поездку и сфотографировать самокат.
Цена
Разблокировка электросамоката стоит 10 гривен. После этого со счета будут списывать по 3 гривны за каждую минуту использования.
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