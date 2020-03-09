В Украине заработал сервис аренды электросамокатов Kiwi: перечень городов и цены

Новый сервис Kiwi, обеспечивающий автоматизированный прокат электросамокатов, стал доступен в Украине. В отличие от проката велосипедов электросамокаты не будут прикреплять к определенным местам. Поэтому их можно просто оставить в любой точке центра города, главное, чтобы они не мешали прохожим и автомобилям.

Где доступен сервис

С начала марта Kiwi заработал в Одессе. И в ближайшее время аренда электросамокатов станет доступной в Киеве. Что касается других украинских городов, то точный перечень компания не сообщает.

Как работает Kiwi

Для того, чтобы начать пользоваться сервисом, нужно скачать приложение в магазине приложений:

Дальше в приложении нужно зарегистрироваться. Пользователь должен указать свой номер мобильного, на который придет код подтверждения. Также пользователь должен пополнить свой счет, чтобы взять самокат в аренду.

После этого можно начинать искать самокат поблизости. Местонахождение свободных электросамокатов можно увидеть на карте. Чтобы разблокировать выбранный самокат, нужно отсканировать QR-код на руле.

Чтобы начать движение, нужно убрать подножку, оттолкнуться и нажать на рычаг справа на руле самоката. После завершения поездки пользователь должен отметить в приложении, что вы закончили свою поездку и сфотографировать самокат.

Цена

Разблокировка электросамоката стоит 10 гривен. После этого со счета будут списывать по 3 гривны за каждую минуту использования.

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