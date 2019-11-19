В WhatsApp обнаружили новую масштабную уязвимость: что не так с приложением

Пользователи мессенджера WhatsApp столкнулись с новой проблемой. Обнаруженная уязвимость способна привести к перегреву смартфона, а также она может предоставить хакерам контроль над устройством при запуске привычных мультимедийных файлов.

Компания Faceboook уже признала наличие "дыры" в мобильном приложении для всех актуальных ОС и предложила свой вариант ее исправления, сообщает Digitalt Tends.

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Что случилось?

Источником угрозы для пользователей стали видеофайлы формата MP4 – популярный медиаконтейнер оказался уязвим для загрузки вредоносного ПО. По данным Facebook, открытие зараженного видеоролика позволяло злоумышленникам провести DoS-атаку или удаленное выполнение кода на атакуемых смартфонах.

В последнем случае хакеры могли удаленно контролировать гаджет, получая доступ к сообщениям или файлам в его внутренней памяти. Загрузка трояна также приводила к зависанию мобильной ОС или высокой загрузке процессора и оперативной памяти.

Сборки WhatsApp, попавшие под угрозу:

Версии для Android ранее 2.19.274

Версии для iOS до 2.19.100

Версии Enterprise Client до 2.25.3

Версии Business для Android до 2.19.104

Версии Business для iOS до 2.19.100

Версии для Windows Phone до 2.18.368 включительно

Как решить проблему?

Тем, кто использует более ранние версии, разработчики рекомендуют обновить мессенджер из системного магазина приложений. Facebook также предостерегла пользователей от запуска видеороликов в формате MP4 до загрузки апдейта мобильного приложения.

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