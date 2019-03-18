Valve представила сервис Steam Link Anywhere: как он расширит возможности геймеров

Компания Valve представила расширенную версию сервиса Steam Link, который получил название Steam Link Anywhere. Проект позволяет транслировать игры с PC на любое подключенное к интернету устройство с поддержкой клиента Steam Link.

Как сообщает TechSpot, в первую очередь речь идет о мобильных телефонах и планшетах под управлением операционной системы Android.

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Steam Link для iOS. Примечательно, что Valve пыталась выпустить приложение Steam Link для iPhone и iPad, но Apple заблокировала его в App Store. Скорее всего, в будущем компаниям удастся уладить этот вопрос. Кроме того, Steam Link Anywhere будет работать на любом PC с установленным клиентом Steam.

Особенности нового сервиса. Таким образом, например, вы сможете транслировать игры из библиотеки Steam на домашнем игровом PC на ваш офисный рабочий компьютер, которому теперь не обязательно иметь мощное "железо" для запуска современных игр.

Обзор нового сервиса Steam Link Anywhere – смотрите видео

Разумеется, понадобится стабильное интернет-соединение с высокой скоростью передачи данных, хотя Valve не уточняет конкретные значения. В конце концов, сервис Steam Link Anywhere находится в стадии бета-тестирования, поэтому не исключены ошибки и "вылеты".

Другие потоковые сервисы. Как бы там не было, потоковые сервисы в последнее время набирают популярность. На рынке присутствуют услуги GeForce Now от NVIDIA и PlayStation Now от Sony. А в конце прошлого года свои варианты стриминговых сервисов представили Google (Project Stream) и Microsoft (Project xCloud).

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