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Видео дня: мужчина в реактивном рюкзаке поднялся на рекордную высоту

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Тестирование реактивного рюкзака / Скриншот с видео

Похоже, "Железный Человек" может стать вполне реальным персонажем. По крайней мере в Дубае тестируют один из элементов костюма героя "Марвел" – реактивный рюкзак.

Как передает The Verge, при испытании в Дубае мужчине впервые удалось подняться на высоту 1,8 км с помощью реактивного рюкзака.

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Детали

Реактивный ранец испытывал пилот Винс Реффет. Он был одет в специальный костюм, а на спине у него был размещен реактивный двигатель и крылья из углеволокна.

Первую сотню метров он преодолел всего за 8 секунд, через четыре секунды пилот достиг отметки 200 метров. Подъем на 500 метров продолжался 19 секунд, а на 1000 метров – 30 секунд.

Разработчики говорят, что в будущем такой костюм может разгоняться 400 км/ч. Он может зависать на одной высоте как вертолет, выполняя при этом петли, или другие сложные маневры.

Сколько горючего он тратит, пока не говорят, но одной заправки должно хватить на 16 км.

Тестирование реактивного рюкзака: видео

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Искусственный интеллект
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