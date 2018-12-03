Видеокарту NVIDIA Titan RTX "случайно" засветили блогеры

57 Читати новину українською
NVIDIA Titan RTX: характеристики
NVIDIA Titan RTX: характеристики / arstechnica

Корпорация NVIDIA активно работает над видеокартой high-end класса на архитектуре Turing – Titan RTX. Новинку "случайно" рассекретили сразу несколько известных видеоблогеров.

Об этом сообщает Overclockers.

Читайте также: Gigabyte готовит необычную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2070: детали новинки

Судя по всему, NVIDIA таким образом хочет подогреть внимание публики к будущей презентации. При этом сам анонс видеокарты Titan RTX, исходя из имеющихся пресс-сэмплов у избранных представителей медиа, состоится уже совсем скоро.

NVIDIA Titan RTX
Видеокарту NVIDIA Titan RTX заситилы на WAN Show

По неофициальной информации, NVIDIA Titan RTX будет построена на базе полноценной версии кристалла TU102. Другими словами, она получит в распоряжение 4608 ядер CUDA (против 4352 единиц в GeForce RTX 2080 Ti), 576 тензорных ядер и 72 ядра RT для трассировки лучей. Подсистема памяти будет представлена 12 ГБ GDDR6 с 384-разрядной шиной. Рабочие частоты GPU и видео-ОЗУ станут известны ближе к анонсу новинки.

NVIDIA Titan RTX
Презентация NVIDIA Titan RTX состоится в ближайшее время

Для охлаждения Titan RTX используется двовентиляторний кулер, аналогичный тому, что применяется в GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition. Правда, на этот раз он выполнен в черно-золотистом окрасе. Для подключения дополнительного питания предусмотрено два 8-контактных разъема.

NVIDIA Titan RTX
Ориентировочная стоимость NVIDIA Titan RTX от 3000 долларов

О цене устройства пока никакой информации не поступило. Отметим, что видеокарта NVIDIA Titan V – предшественница вышеописанной Titan RTX – оценивается "зелеными" в 3000 долларов (около 84700 гривен).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Цены NVIDIA Гаджеты Видеокарти
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
2 декабря 20:25 Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
Ірина Полицька 654
Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
2 декабря 16:30 Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
Женя Котик 906
Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
1 декабря 20:04 Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 8619
Если смартфон украли: 5 приложений, которые пригодятся
1 декабря 14:02 Если смартфон украли: 5 приложений, которые пригодятся
Блог Медіа 415
ZTE представила еще один мощный игровой смартфон – Nubia Red Magic Mars
29 ноября 12:08 ZTE представила еще один мощный игровой смартфон – Nubia Red Magic Mars
219
5 самых интересных блогеров-геймеров YouTube
28 ноября 18:02 5 самых интересных блогеров-геймеров YouTube
248
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук