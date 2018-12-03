Видеокарту NVIDIA Titan RTX "случайно" засветили блогеры

Корпорация NVIDIA активно работает над видеокартой high-end класса на архитектуре Turing – Titan RTX. Новинку "случайно" рассекретили сразу несколько известных видеоблогеров.

Об этом сообщает Overclockers.

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Судя по всему, NVIDIA таким образом хочет подогреть внимание публики к будущей презентации. При этом сам анонс видеокарты Titan RTX, исходя из имеющихся пресс-сэмплов у избранных представителей медиа, состоится уже совсем скоро.



Видеокарту NVIDIA Titan RTX заситилы на WAN Show

По неофициальной информации, NVIDIA Titan RTX будет построена на базе полноценной версии кристалла TU102. Другими словами, она получит в распоряжение 4608 ядер CUDA (против 4352 единиц в GeForce RTX 2080 Ti), 576 тензорных ядер и 72 ядра RT для трассировки лучей. Подсистема памяти будет представлена 12 ГБ GDDR6 с 384-разрядной шиной. Рабочие частоты GPU и видео-ОЗУ станут известны ближе к анонсу новинки.



Презентация NVIDIA Titan RTX состоится в ближайшее время

Для охлаждения Titan RTX используется двовентиляторний кулер, аналогичный тому, что применяется в GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition. Правда, на этот раз он выполнен в черно-золотистом окрасе. Для подключения дополнительного питания предусмотрено два 8-контактных разъема.



Ориентировочная стоимость NVIDIA Titan RTX от 3000 долларов

О цене устройства пока никакой информации не поступило. Отметим, что видеокарта NVIDIA Titan V – предшественница вышеописанной Titan RTX – оценивается "зелеными" в 3000 долларов (около 84700 гривен).

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