Виртуальный ремонт: люди могут увидеть будущий дом в 3D-очках – впечатляющие технологии

Теперь ремонт в квартире или доме можно сделать виртуальным – без всяких линеек и макетов. Если еще несколько лет назад дизайн помещений делали на бумажных чертежах, то сейчас – будущий дом можно увидеть через 3D-очки в реальном времени.

На самом деле в помещении могут быть только бетонные стены. Однако в очках уже можно увидеть, как будет выглядеть это помещение после ремонта. Как такое возможно – читайте в материале 24 канала.

Обратите внимание Влияние коронавируса на мир дизайна и архитектуры в конкретных цифрах – детали

Технологию виртуального ремонта на украинский рынок вывели 2 киевлян – Павел и Серж. Чтобы в виар-очках появилась 3D-картинка – используют новейший лазерный сканер, который делает скрининг всего помещения изнутри и снаружи.

Павел Хомич и Серж Сидоренко / Фото скриншот из видео

Мы точно знаем, до миллиметра, где находится та или иная труба, кабель электрический, чтобы в дальнейшем не повредить его, навешивая телевизор или какую-то мебель на стены,

– пояснил соавтор технологии, соучредитель компании DSB Павел Хомич.

Испытала лазерную технологию и киевлянка Елена Лажечникова. Она рассказала, что всегда мечтала, чтобы ее SPA-салон был в стиле "Тиффани". Идею интерьера ей реализовали именно такие необычные мастера. Благодаря 3D-технологии такие объекты, как у Елены, перед ремонтом сделали виртуальными. Она смогла в реальном времени и пространстве пройтись по будущим помещениям.

► Дорогая ли услуга

Елена Лажечникова в своем салоне / Фото скриншот из видео

Лазерная технология измерений еще и экономит затраты на ремонт. Соавтор Серж Сидоренко рассказал, что благодаря этой технологии можно четко рассчитать необходимое количество материалов, средств. Это от 10 до 30% экономии ресурса заказчика. В стандартном подходе в строительстве это сделать трудно.

Интересно Как разделить дом на отдельные квартиры: полезный пример с Ирана

► Почему специалисты заинтересовались виртуальным дизайном

Такие новации в Украине начали появляться на рынке дизайн-ремонта, впервые. Еще один нюанс массового внедрения такого моделирования в Украине – недостаток практики среди архитекторов. И дизайнеры-новаторы заверили, что отечественный рынок все "схватывает" быстро.

Компоненты сборной технологии заимствованы у мировых изобретателей: лазерный сканер – из Европы, виар-очки – из США. Для учредителей техника стоила десятки тысяч долларов.

Лазерный сканер / Фото скриншот из видео