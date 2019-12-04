Vodafone Украина окончательно выкупили: какие изменения ждут пользователей

Компания NEQSOL Holding заявила, что окончательно выкупила акции украинского мобильного оператора Vodafone Украина. Стоимость акций составляла 734 миллиона долларов.

Об этом Техно 24 сообщили в пресс-службе NEQSOL Holding. В компании заявили, что сделка была завершена в рекордно короткие сроки.

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"С приобретением одной из самых успешных компаний в Украине мы реализуем нашу стратегию международного расширения. Как стратегический инвестор, мы имеем долгосрочное видение и будем содействовать дальнейшему развитию компании", – заверил основатель и владелец группы компаний NEQSOL Holding Насиб Гасанов.

Что изменится для пользователей Vodafone

В NEQSOL Holding обещают, что ничего. В компании отмечают, что смена собственника не повлияет на деятельность Vodafone Украина. Они будут продолжать предоставлять услуги под брендом Vodafone и выполнять все обязательства перед клиентами и партнерами.

Также стратегия компании предусматривает инвестиции во внедрение передовых технологий и инноваций на телекоммуникационном рынке Украины.

Что известно о покупке акций Vodafone

Слухи о том, что акции Vodafone Украина выкупит азербайджанская компания, появились еще в июле. При этом в Vodafone Украина эту ситуацию комментировать отказывались. Уже в ноябре Антимонопольный комитет дал согласие на продажу.

Не обошлось без скандалов. Журналист-расследователь из Баку Хафиз Бабаев заявил, что владельца холдинга Насиба Гасанова считают фигурой, подконтрольной начальнику охраны президента страны Ильхама Алиева.

В то же время в компании NEQSOL Holding заявили, что Насиб Гасанов не связан с политическими структурами, отдельными политиками, а также никогда не был на государственной службе. Он известен в бизнес-кругах Азербайджана, однако предпочитает непубличный образ жизни.

Что такое NEQSOL Holding Это группа компаний, которая имеет более чем 25-летний опыт работы в различных отраслях и странах. Деятельность группы охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в таких странах, как Великобритания, США, Турция, Азербайджан, Казахстан, ОАЭ, Бангладеш и тому подобное.



В состав холдинга входят британские компании Nobel Oil Services (UK) Limited и Nobel Oil E&P (UK) Limited (торговое название Nobel Upstream). При этом дочерние компании Nobel Oil Services (UK) Limited работают в Азербайджане, Турции, Казахстане и Бангладеше. Группа создала совместные компании с такими международными компаниями, как KCA Deutag, Wood Group и другие.

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