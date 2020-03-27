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ВОЗ подготовила приложение для профилактики коронавируса

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Иллюстративное фото / Unsplash

Правительства стран мира принимают собственные мероприятия по борьбе с Covid-19 и координируют деятельность через Всемирную Организацию Здравоохранения. И вот ВОЗ решила подготовить специальное приложение с широкими возможностями, которое может без преувеличения сохранить жизнь.

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Приложение для борьбы с коронавирусом

Для борьбы с фейковыми новостями о Covid-19 ВОЗ решила выпустить специальное приложение для Android и iOS, чтобы люди получали информацию из первоисточника. Кроме версии для мобильных устройств будет еще и веб-версия.

Во всех случаях приложение будет содержать полезную информацию: советы как себя вести в условиях пандемии, новости, предупреждения и многое другое. Все для большей осведомленности людей. Планируется, что программа будет называться "WHO MyHealth".

Сначала разработать утилиту предложила группа экспертов-добровольцев. Команда состоит из бывших сотрудников Google и Microsoft, советников и послов ВОЗ, а также экспертов из других отраслей.

Когда приложение станет доступно

Запуск ранней версии приложения планируется в понедельник 30 марта. Однако, программа имеет открытый исходный код и специалисты по 9to5goggle.com смогли протестировать его и посмотреть, что он из себя представляет. В целом в приложении собраны все рекомендации, с которыми раньше выступала ВОЗ.

На что способна программа

Приложение сможет предупреждать человека о том, что он находится в опасной зоне, где риск заражения существенно выше. Если вы заподозрили, что заразились коронавирусом, в приложении вы сможете проверить перечень симптомов и провести базовую "самодиагностику".

Если человек, заразившийся коронавирусом, не боится, что кто-то будет анализировать его перемещения, он сможет позволить программе собирать статистику для ее обобщения и предупреждения других пользователей. Также приложение сможет анализировать контакты, чтобы понимать направления распространения вируса и предупреждать потенциальных жертв.

Используя данные Google Maps приложение сможет сравнивать данные перемещения пользователя с данным перемещений инфицированных людей. Так можно будет понять, где и в какой момент был риск передачи вируса.

Как помочь в борьбе с коронавирусом

Учитывая открытую работу над приложением, команда очень охотно принимает помощь. Поэтому почти каждый, кто разбирается в Google Flutter может предложить поделиться своим опытом. Поскольку неизвестно, будет ли в приложении поддержка других языков, кроме английского, команде могут понадобиться переводчики.


Как не подхватить коронавирус / Инфографика 24 канала

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Автор: Михаил Года
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости Техно Техно ВОЗ Интернет
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