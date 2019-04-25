Всю первую партию смартфона Meizu 16s раскупили в течение нескольких часов

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Meizu 16s пользуется большим спросом
Meizu 16s пользуется большим спросом

Компания Meizu несколько дней назад представила свой новый флагманский смартфон Meizu 16s. Уже на следующий день все партию новинки раскупили в течение нескольких часов.

Как сообщает GizChina, первый раунд предварительной продажи Meizu 16s уже завершен.

Клиентам, которые хотят приобрести новинку, советуют ждать старта прямых продаж, который запланирован на 28 апреля. При этом на площадке Jingdong Mall уже зарезервировали телефоны более 100 тысяч людей, которые хотят приобрести флагман.

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Характеристики. Meizu 16s получил 6,2-дюймовый экран с разрешением 2232x1080. Экран занимает 91,53% передней панели.

Meizu 16s работает на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855 в паре с 6 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти. Meizu 16s оснащен двойной камерой 48+20 Мп с поддержкой искусственного интеллекта. Камера поддерживает двойной суперночной режим. Фронтальная камера использует 20-мегапиксельную матрицу Samsung 3T2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Meizu 16s

  • ДисплейРазмер: 6,2-дюйма
    Разрешение: 2232 х 1080 пикселей
    Тип: Super AMOLED
  • ПроцессорQualcomm Snapdragon 855
  • ВидеопроцессорAdreno 640
  • ПамятьОперативная: 6 / 8 ГБ
    Внутренняя: 128 / 256 ГБ
  • КамераОсновная: 48 Мп + 20 Мп
    Фронтальная: 20 Мп
  • Операционная системаAndroid 9.0 Pie
  • Аккумулятор3 600 мАч

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Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Meizu
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