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Выбор "Ведьмака": Генри Кавилл назвал свою любимую игровую платформу

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/ Скриншот из сериала

Экранизация "Ведьмака" недавно добралась до публики и вызвала бурные споры в сети: критики резко высказались о сериале, а обычные зрители наоборот – просто в восторге от ленты. Недавно главный актер сериала Генри Кавилл дал интервью, в котором отметился интересным выбором игровой платформы.

Незадолго до премьеры The Witcher портал NME опубликовал интервью с Генри Кавиллом.

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Во время диалога артист и интервьюер поговорили на разные темы, однако наибольший резонанс вызвал ответ на вопрос:

– PlayStation или Xbox?
– PC! – недолго думая ответил актер.

Как оказалось, благодаря своему отцу Генри уже давным-давно предпочитает компьютеры. И хотя лично актер так и не собрал собственную конфигурацию, он использовал самые разнообразные игровые системы. А в будущем, он планирует собрать собственный персональный компьютер.

Интервью с Генри Кавиллом-смотрит видео

 

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Голливуд Сериал "Ведьмак" Игры
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