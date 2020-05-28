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Xiaomi выпустила недорогие холодильники: чем интересны модели

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Новая линейка холодильников от Xiaomi
Новая линейка холодильников от Xiaomi / tech.informator.ua

Компания Xiaomi расширила ассортимент своей фирменной бытовой техники, выпустив новые холодильники. Это модели Xiaomi Mijia Refrigerator объемом 215 и 170 литров.

Информация о модели размещена на официальном сайте компании.

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Mijia Refrigerator 215 литров

Модель объемом 215 литов получила емкость холодильной камеры 127 литров, морозильной – 58 литров. Есть также еще одна зона для легкой заморозки для мяса и рыбы. Габариты устройства составляют 524 х 582 х 1808 мм.

Xiaomi Mijia Refrigerator

Новый холодильник Xiaomi Mijia Refrigerator / mi.com

Mijia Refrigerator 170 литров

Младшая модель отличается экономным энергопотреблением (0,57 кВт/ч в сутки). Также аппарат получил скрытую ручку. Объем холодильной камеры составил 116 литров, морозильной – 54 литров.

Цена

  • Стоимость модели объемом 215 литров оценили в 170 долларов (4600 гривен).
  • Цена младшей модели Mijia Refrigerator – 140 долларов (3 800 гривен).
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Бытовая техника Xiaomi Техно
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