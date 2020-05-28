Xiaomi выпустила павербанк с быстрой зарядкой на солнечных батареях

Портативный аккумулятор – популярный аксессуар для зарядки гаджетов на ходу, но иногда и ему нужна розетка для "дозаправки". Компания Xiaomi представила альтернативное решение – новый павербанк YEUX способен пополнять емкость собственной АКБ как от бытовой электросети, так и от комплектных солнечных панелей.

Почему новинка особенная и как она сможет заинтересовать потенциальных покупателей разбирался 24 канал.

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Особенности гаджета

Новинка поставляется вместе со специальным сложным чехлом, в который встроены солнечные элементы, и, по заявлению производителя, способна "прокачать" встроенную АКБ на 6400 мАч даже в пасмурную погоду. На корпусе устройства разместились два порта USB Type-A и один USB Type-С (максимальная выходная мощность 15 Вт), а также панель индикации, которая отражает интенсивность солнечного света.



Солнечная зарядка для павербанка

Рабочая поверхность аксессуара защищена покрытием из ткани с высокой светопроницаемостью и износостойкостью. В состав защитного материала входит полиуретан, который обеспечивает конструкции защиту от попадания воды. Устройство можно заряжать и от обычной розетки с помощью разъема micro-USB (10 Вт).

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Цена

Стоимость комбинированного павербанка на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin составляет 49 долларов (1 317 гривен).