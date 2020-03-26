Xiaomi анонсировала умный термопот большой вместимости

Каталог бытовой техники Xiaomi пополнился новым устройством под названием Morfun Smart Instant Hot Water Dispenser. Диспенсер горячей воды примечателен значительным объемом, возможностью дистанционного управления со смартфона, функцией самоочистки и высокой скоростью нагрева.

Объем и особенности подогрева

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В отличие от компактных аналогов, корпус новинки способен вместить стандартный 19-литровый бутыль, который используют для установки в брендированные кулеры. В качестве альтернативы можно установить и пятилитровую емкость с аналогичным диаметром крышки.

Еще одна особенность термопота – отсутствие накопительного бака для постоянного подогрева. Проточная система способна подать горячую воду в кран уже через три секунды после нажатия кнопки на корпусе устройства.

Демонстрация Xiaomi Morfun Smart Instant Hot Water Dispenser – смотрите видео

Управление

В дополнение к сенсорной панели управления можно использовать мобильное приложение Mijia с функциями регулировки температуры и напоминания о необходимости выпивать определенное количество жидкости каждый день.

Xiaomi Morfun Smart Instant Hot Water Dispenser: фотогалерея

Уход

Самостоятельно следить за состоянием прибора не нужно – он оснащен функцией автоматической очистки и выполнен из материалов, одобренных регуляторами для контакта с пищевыми продуктами.

Цена и дата выхода

На краудфандинговой платформе Youpin новинка уже собрала более 180 000 долларов при цене 70 долларов (около 2 000 гривен). Старт продаж Morfun Smart Instant Hot Water Dispenser запланирован на 26 апреля.

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