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Xiaomi анонсировала умный термопот большой вместимости

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Каталог бытовой техники Xiaomi пополнился новым устройством под названием Morfun Smart Instant Hot Water Dispenser. Диспенсер горячей воды примечателен значительным объемом, возможностью дистанционного управления со смартфона, функцией самоочистки и высокой скоростью нагрева.

Объем и особенности подогрева

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В отличие от компактных аналогов, корпус новинки способен вместить стандартный 19-литровый бутыль, который используют для установки в брендированные кулеры. В качестве альтернативы можно установить и пятилитровую емкость с аналогичным диаметром крышки.

Еще одна особенность термопота – отсутствие накопительного бака для постоянного подогрева. Проточная система способна подать горячую воду в кран уже через три секунды после нажатия кнопки на корпусе устройства.

Демонстрация Xiaomi Morfun Smart Instant Hot Water Dispenser – смотрите видео

Управление

В дополнение к сенсорной панели управления можно использовать мобильное приложение Mijia с функциями регулировки температуры и напоминания о необходимости выпивать определенное количество жидкости каждый день.

Xiaomi Morfun Smart Instant Hot Water Dispenser: фотогалерея

Уход

Самостоятельно следить за состоянием прибора не нужно – он оснащен функцией автоматической очистки и выполнен из материалов, одобренных регуляторами для контакта с пищевыми продуктами.

Цена и дата выхода

На краудфандинговой платформе Youpin новинка уже собрала более 180 000 долларов при цене 70 долларов (около 2 000 гривен). Старт продаж Morfun Smart Instant Hot Water Dispenser запланирован на 26 апреля.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Xiaomi Новости Техно Техно Бытовая техника
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