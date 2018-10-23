Смартфон Xiaomi Black Shark 2 с рекордным количеством оперативной памяти представили официально

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Xiaomi Black Shark 2: характеристики и цена
Xiaomi Black Shark 2: характеристики и цена

Пока фанаты Xiaomi с нетерпением ждут выхода смартфона Xiaomi Mi Mix 3, который должны презентовать 25 октября, китайская компания выпустила новое поколение мощного игрового смартфона Xiaomi Black Shark 2. Новинка получила рекордное количество оперативной памяти – 10 ГБ.

Об этом сообщает tehnot.com.

Как известно, предыдущее поколение Xiaomi Black Shark презентовали весной. С тех пор смартфон неоднократно возглавлял рейтинг самых мощных смартфонов по рейтингу бенчмарка AnTuTu. И, похоже, теперь ему придется уступить, новинке.

Дизайн Xiaomi Black Shark 2

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От предшественника Xiaomi Black Shark 2 отличается внешне:  новое устройство получил RGB-подсветка – могут светиться логотип и вставки на стороне.

Xiaomi Black Shark 2

Xiaomi Black Shark 2 рассчитан в первую очередь на геймеров

Размер экрана не изменился – 6 дюймов. Однако, улучшили его качество – теперь это AMOLED, а не IPS, как у предшественника.

Характеристики Xiaomi Black Shark 2

Также изменениям подвергся блок основной камеры: модули с разрешением 16 и 20 Мп, вспышка и сенсор отпечатка пальцев в новинке размещены вертикально.

За производительность отвечает флагманский процессор Snapdragon 845 в паре с 10 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ флеш-памяти.

Батарея имеет емкость 4000 мАч комплектуется быстрой зарядкой на 18 Вт.

Кроме того, смартфон получил жидкостную систему охлаждения, что должно обеспечить долгий процесс игр без нагрева. Дополнительно также можно купить охлаждающий кейс с вентиляторами.

Xiaomi Black Shark 2

Xiaomi Black Shark 2 снаружи отличается от предшественника

Цена Xiaomi Black Shark 2

Рекомендованная стоимость модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составляет 460 долларов (12 900 гривен). Версия с модификацией памяти 8/128 ГБ оценена в 505 долларов (14 100 гривен). А за топовую версию 10 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ просят 605 долларов (почти 17 тысяч гривен).

Black Shark 2 должен поступить в продажу до конца октября.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Black Shark 2

  • ДисплейТип: AMOLED
    Дииагональ: 6 дюймов
    Разрешение: 2160х1080 пикселей
  • ПроцессорSnapdragon 845
  • ПамятьОперативная: 6/8/10 ГБ
    Встроенная: 128/256 ГБ
  • КамераОсновная: 16 Мп + 20 Мп
    ​Фронтальная: 20 Мп
  • Аккумулятор4000 мАг
  • Операционная системаAndroid 8.1 Oreo

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Теги: Техно Игры Смартфоны Xiaomi
Источник: Техно
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