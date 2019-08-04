Xiaomi представила игровой ноутбук Mi Gaming Laptop 2019: цена

Китайская компания Xiaomi выпустила свой новый игровой ноутбук Mi Gaming Laptop 2019 Презентация состоялась в рамках выставки ChinaJoy 2019.

Как пишет Xiaomishka, устройство получило экран с диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920х1080 пикселей. Частота обновления кадров – 144 Гц, что очень важно во время видеоигр.

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Еще одна фишка, которая понравится фанатам игр – это видеокарты GeForce GTX 1660 Ti и GeForce RTX 2060.

На выбор геймеров несколько вариантов процессора – Intel Core i5-9300H и Core i7-9750H с 8 или 16 ГБ оперативной памяти. Встроенной памяти предусмотрено 512 ГБ.



Цена Mi Gaming Laptop 2019 стартует от тысячи долларов

Для воспроизведения звука есть два динамика по 3 Вт, сертифицированные Dolby Atmos и Hi-Res Audio.

Цена

Базовая модель Mi Gaming Laptop 2019 с процессором Intel Core i5-9300H, графической картой GTX1660 Ti, 8 ГБ памяти и накопителем Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Технона 512 ГБ оценена в 7499 юаней (1 086 долларов или 27 100 гривен). Средний вариант с Core i7 и 16 ГБ оперативной памяти стоит 1 246 долларов (31 100 гривен). Топовая версия с видеокартой GeForce RTX 2060 оценена в 1 300 долларов (32 500 гривен).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно