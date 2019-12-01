Xiaomi представила "умную" кровать: главные особенности и цена

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Xiaomi 8HMilan Smart Electric Bed: характеристики и цена / Фото из открытых источников

Компания Xiaomi представила "умную" кровать, которая получило название 8HMilan Smart Electric Bed. Новинка получила ряд полезных функций, среди которых подогрев, которые способны улучшить сон владельца.

Особенности

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Управление кроватью осуществляется как с помощью фирменного мобильного приложения, так и с использованием голосовых ассистентов, сообщает Gizmochina.

Одной из функций кровати стала возможность регулировки угла подъема для максимального комфорта.

Привод, который отвечает за регулирование, состоит сразу из двух двигателей, благодаря чему можно настраивать обе половины кровати: верхнюю часть в пределах от 0 градусов до 60 градусов, а нижнюю – до 30 градусов.

Обзор умной кровати Xiaomi 8HMilan Smart Electric Bed – смотрите видео

В приложении доступны пять предустановленных настроек, позволяющих быстро найти наиболее подходящий угол.

Надежность конструкции и материалов

Для изготовления кровати Xiaomi и суббренд 8HMilan использовали высокопрочное стекловолокно и легированную сталь, что свидетельствует о прочности изделия и его способность выдерживать большие нагрузки на разрыв.

Как уверяют представители компании, один сегмент рамы не подвергается деформации при воздействии силы до 75 килограммов. Само же кровать выдерживает до 1000 килограммов. Заверенная производителем долговечность каркаса составляет 10 лет.

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Отделка умной кровати выполнена из экологической ткани, которая визуально напоминает кожу. В ходе тестирования инженеры Xiaomi выяснили, что появление механических повреждений материала может состояться не менее чем через 20 тысяч циклов при испытании на трение.

Дата выхода и цена

Стоимость кровати Xiaomi составляет 285 долларов (ориентировочно 6 850 гривен по курсу по состоянию на 1 декабря 2019 года). В продажу новинка поступит уже 3 декабря.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Бытовая техника Xiaomi Цены Новости Техно Техно
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