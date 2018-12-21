Xiaomi Redmi Pro 2: долгожданный смартфон компании "засветился" в сети

Еще в 2016 году компания Xiaomi представила свой смартфон Redmi Pro и вскоре он может получить преемника. В китайской социальной сети Weibo опубликовали тизеры с упоминанием еще не анонсированного смартфона Xiaomi Redmi Pro 2.

Об этом сообщает 4PDA.

Читайте также: Характеристики смартфона Xiaomi Redmi 7 Pro появились в сети

В тизере говорится, что Xiaomi Redmi Pro 2 получит новый 8-ядерный процессор Snapdragon 675. Этот чипсет выполнен по 11-нанометровому техпроцессу и оснащен двумя мощными ядрами с тактовой частотой 2 ГГц и шестью ядрами на 1,7 ГГц. За графику отвечает Adreno 612, который на 30% производительнее графического ускорителя в Snapdragon 670.

Snapdragon 675 поддерживает экраны с частотой обновления 120 Гц, улучшенную работу с фото, быструю зарядку Quick Charge 4+, Wi-Fi 802.11 ac Wave 2, Bluetooth 5.0 и NFC. Что из этого появится в Redmi Pro 2 – неизвестно.



Тизер смартфона Xiaomi Redmi Pro 2

Не исключено, что именно этот смартфон получит камеру с разрешением 48 Мп, которую ранее показал президент Xiaomi Лин Бин.

Помимо Redmi Pro 2 вскоре ожидается презентация недорого игрового смартфона Xiaomi Mi Play.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно